Jóvenes reclaman que Municipalidad encare obras en escuelas carenciadas

A través de una audiencia pública, los jóvenes, acompañados de estudiantes secundarios y docentes, explicaron la situación en detalles a los miembros de la Junta Municipal, que ayer tuvo su sesión ordinaria.

David Rivero García, de la organización, explicó que presentaron a los ediles un completo informe del trabajo de monitoreo del uso de Fonacide dentro del Municipio de Ciudad del Este en lo que va del año.

Mencionó que desde el 2015 implementan mecanismo de auditoría social, controlando cómo se utiliza este recurso en las escuelas más necesitadas, gracias al conjunto de la oenegé, pero que se fundamenta en la recolección de datos oficiales del Gobierno, con el trabajo de voluntarios y la participación de beneficiarios finales del Fonacide.

El joven explicó que han encontrado 5 puntos principales. Entre esos punto, refiere que se viola el listado de priorización. “Especialmente en el 2018, en el área de equipamientos. Este año la Junta Municipal aprobó la licitación 35.691 que entregará inmobiliario a distintas escuelas y colegios; sin embargo, se ignoró el listado de priorizaciones. Lo que serán beneficiados ni siquiera se encuentran entre las 30 más necesitados”, destacó.

Insistió en que estas instituciones, que según la misma Junta Municipal, la Gobernación, la Municipalidad y el MEC, no son de altas urgencias para recibir recursos y son, en la práctica, las que están recibiendo beneficios del Fonacide, mientras las que están en lista de alta prioridad, no reciben.

ATRAZO. Otro aspecto tiene que ver con saldos y atrasos en obras con recursos de Fonacide 2019. “Ciudad del Este tiene un saldo de casi 9 mil millones de guaraníes correspondientes al recurso del año pasado, es decir sobra plata para reducir las necesidades de las escuelas de nuestra comunidad, pero no se utiliza”, destacó.

“Actualmente las obras del 2018 todavía no culminaron y la ejecución de las licitaciones para invertir Fonacide, según el Plan Nacional de Contrataciones, ya presenta atrasos. Estamos por llegar a mediados de este año y aún no se terminan las obras del Fonacide del año pasado”, añadió.

Otro punto y que es algo recurrente cada año, es que los directivos, padres, madres, profesores y estudiantes de escuelas y colegios más necesitados del Municipio desconocen su puesto dentro del listado de priorizaciones.

“De 16 escuelas más necesitadas que se encuentran dentro del top 5 del listado, apenas un directivo conocía parcialmente. Además, desconocen las herramientas digitales del Gobierno para acceder a ese listado y no hay forma de controlar lo que nadie conoce, por lo que es importante que se informe a los beneficiarios para que sepan lo que van a recibir”.

No acceden a contratos de las obras adjudicadas

El informe señala que los directores no tienen acceso a los contratos de las obras a ser ejecutadas en sus respectivas instituciones. De las 16 escuelas visitadas, 14 contaban con obras de infraestructura de años anteriores de distintas fuentes, no solo de Fonacide. En total se contabilizaron 30 obras, pero solo 3 contratos llegaron a manos de sus beneficiarios. Es decir, el resto no sabe cuánto se invierte en su escuela y ni qué es lo que se va realizar.