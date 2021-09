Joven denuncia persecución e intento de rapto en Concepción

“Fue un susto porque no esperaba que me pase esto. Nunca tuve alguna riña o algo. Es una experiencia traumática y nos quedamos con miedo. No sabemos la intención, pero nos siguieron por casi 40 minutos”, expresó Villalba, sin recuperarse del todo del susto.

Luego de la denuncia, se accedió a imágenes de cámaras de seguridad que evidenciaron que los jóvenes fueron perseguidos por alrededor de 40 minutos, revelan los investigadores. JR