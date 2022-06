“Jamás demandaremos”

Diana Domínguez, hija de Osvaldo Domínguez Dibb, aclaró la nota que le mandó la empresa de su familia al club Olimpia por alquileres adeudados en concepto al usufructúo del predio de las canchas de inferiores en Villeta.

“Es un lugar muy lindo el complejo en Villeta y el acuerdo que tenemos con el club de un alquiler para el club Olimpia. Esto es solo un recordatorio, papá no está enojado, papá le dio su vida al club. No hay demanda y jamás vamos a demandar al Olimpia”, comentó Domínguez en charla con FALG (1080 AM).