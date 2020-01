Jacquet se fue por falta de refuerzos

“La historia es así. Al llegar, el primer día, me encuentro con un plantel de 12 jugadores que habían quedado del plantel anterior. A mí me sorprendió, pero no podía hablar ni opinar porque no conocía el plantel”, comenzó diciendo Jacquet, en comunicación con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM. “Todo bien hasta ahí, pero le dije al presidente que necesitaba 7 jugadores titulares y 7 suplentes para completar el plantel”, agregó.

Sobre los pedidos especiales, aclaró que solicitó por Dionicio Pérez, Julio Irrazábal y Néstor González. “Llegaron otros jugadores, pero yo esperaba por esos tres jugadores que sabía lo que me iban a dar, pero al enterarme que ficharon por otros equipos ya fue”, explicó el experimentado entrenador.

Pese a todo, agradeció la oportunidad y el buen trato que recibió por parte de los directivos albicelestes.