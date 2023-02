Itapúa cuenta con una nueva red departamental de agua

Al respecto, el gobernador de Itapúa, Christian Ríos, manifestó que todos los días recibe pedidos de excavación de pozos y ampliación de la red de agua existente. “La problemática del agua es una constante día a día, realmente desde que asumí no hace todavía un mes, todos los días tenemos pedido de agua, cada junta tiene su problema, esta situación es más con la institución Erssan, que es el ente regulador del control y el buen funcionamiento de la junta de saneamiento, pero no tiene que ver con la necesidad de agua en sí por cuestiones de infraestructura. Es fortalecer lo que ya está dentro del funcionamiento, como por ejemplo en saneamiento, dar agua potable saludable y no contaminada, para ello justamente el convenio, para que se pueda hacer la inversión en el control, así también la provisión de insumos que ayuden a la mejora de la calidad del agua”, indicó Ríos. Dentro de este convenio, la Gobernación y los municipios ponen la logística en infraestructura para la oficina en cada municipio a fin de poder articular y hacer los controles por juntas de saneamiento a nivel departamental, mientras que la Erssan va a proveer los insumos para la calidad del agua, agregó.

Por su parte, Enrique Hahn, intendente de Hohenau y presidente de la Asociación de Intendentes de Itapúa, dijo que el agua es fundamental, esencial para la vida, “el recurso natural es lo más importante que tiene el medioambiente, Itapúa dentro de eso es un departamento que tiene el acuífero Guaraní, algo muy valorado a nivel mundial, y nosotros tenemos que tener planes estratégicos para la utilización en forma eficiente el agua, tener criterios técnicos y capacitar nuestro recurso humano para la excavación de agua potable”, indicó.