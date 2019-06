Itaipú: Técnicos advierten que deseo no es suficiente

Los especialistas del sector energético señalaron que es correcta la postura anunciada por la Cancillería Nacional sobre exigir retirar el 100% de la energía paraguaya de Itaipú y la posible venta a otros mercados; en el marco de las negociaciones con Brasil. No obstante, comentaron que el deseo no es suficiente, dado que se tienen que emprender diversas medidas paralelas y serias, si se quiere llevar a la práctica real esa intención.

Ramón Montanía, ex consejero de Yacyretá, comentó que traer la totalidad de la producción nacional debe ser la postura del Gobierno Nacional en las negociaciones con el Brasil. Considerando que el saldo de la deuda de Itaipú en el 2023 será cero, la contratación de la potencia disponible tendrá una rebaja del más del 60% del precio actual y pasaría de los USD 22 el kilovatio mes (kWmes) a solo USD 9 kWmes, indicó.

Sin embargo, remarcó que la ANDE debe realizar fuertes inversiones para dotar a su sistema de interconexión nacional de una infraestructura que permita disponer de toda la energía que le corresponde a nuestro país.

“Es sabido que el Paraguay antes del 2030 difícilmente consumirá toda la energía que le corresponde en Itaipú, por lo que debe diseñar estrategias, analizar las posibilidades y las ventajas que se lograrían si se logra comercializar el excedente energético en otros países, y que debe apuntar principalmente a lograr mayores beneficios”, indicó.

SIN MECÁNICA SERIA. Más escéptico se mostró el ingeniero Nelson Cristaldo, quien aseguró que lo manifestado por el canciller Luis Castiglioni hoy solo puede ser tomado como una expresión de deseo. Expresó que hoy no existe un estudio o propuesta seria de otro país para comprar la energía excedente de Itaipú. Además, dijo que la ANDE no puede hacer la venta, ni constituirse en el extranjero, ya que es un monopolio ineficiente. Se tiene que diseñar otro mecanismo para la comercialización y que la empresa pública sea un competidor más entre todos, ratificó.

“Hoy se puede traer el 100%, no hace falta esperar a después de la revisión, ¿pero cómo se va a vender a terceros? Hasta hoy nadie ha propuesto una mecánica de compraventa de energía. Nosotros no podemos decirle a Brasil que pague USD 20, USD 30 o USD 50 y felizmente va a venir a pagar. Tendríamos que traer el 100% de la energía y subastarla localmente, tanto para la ANDE, para las colonias menonitas y para Clyfsa. Y llamar a licitación pública internacional, invitarles a las 50 comercializadoras brasileñas y comercializadoras argentinas. Y acá subastar nuestra energía a la alta, el que más ofrezca lleva. Pero ese proceso no puede hacer la ANDE, tiene que ser otro ente”, detalló.

Hay dudas por promesa de Marito

El técnico Axel Benítez señaló que prefiere tomar con pinzas el anuncio del Gobierno Nacional. A pesar de ser una postura acertada, recordó que, cuando aún era candidato colorado a la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez también había prometido cancelar el acuerdo firmado con Argentina por la renegociación del Anexo C del Tratado de Yacyretá. Posteriormente, el ahora mandatario dijo que ya se negoció así y no se podía cambiar. “Me parece bien, pero hay que atender qué se dice versus qué se hace, ya que no nos caracterizamos por ser coherentes. Ahora lo tomo como una distracción, pero ojalá se meta en las negociaciones”, expresó el ingeniero.