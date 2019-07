Itaipú destinó USD 18 millones en convenios sociales, en 8 meses

La Municipalidad de Salto del Guairá fue la entidad que más recursos recibió, ya que la suma alcanzó 28.067 millones, y la transferencia se efectuó este año. La Fundación Tesãi obtuvo G. 24.918 millones en total, puesto que una partida la recibió en el 2018 y otra ya en este año.

La asociación Fe y Alegría aparece como la tercera institución más apoyada, con G. 13.328 millones captados.

En cuarto lugar, y encabezando a las universidades, aparece la Universidad Católica, a la cual se enviaron G. 8.136 millones. Son 14 las casas de estudio financiadas por la Itaipú en estos ocho meses del nuevo Gobierno.

JUSTIFICACIÓN. Itaipú señaló que los programas sociales financiados por la binacional son abordados a partir de los ejes temáticos definidos por el Gobierno Nacional, en el marco de la política de responsabilidad social. Estos gastos tienen como fin el mejoramiento del sistema de salud, de la educación, de la infraestructura vial, el apoyo a la agricultura familiar campesina y el fortalecimiento de la red de distribución eléctrica de la ANDE, apuntó.

La entidad añadió que entre los objetivos estratégicos binacionales, vigentes para el período 2019-2023, se encuentran el de fomentar el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de las áreas de interés, considerando las particularidades de cada país.

“Para cumplir estos objetivos, la Itaipú Binacional viene desarrollando una serie de acciones, como las de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y su equipamiento en varias regiones del país; adquisición de ambulancias y clínicas móviles; otorgamiento de becas de grado universitario y de carreras técnicas; mejoramiento de la red vial nacional, con la pavimentación asfáltica de arterias urbanas y caminos vecinales”, destacó.

CONTRADICCIÓN. Consultada sobre el gasto en auspicios y patrocinios, la Itaipú aseguró que, por no estar inserta en el ámbito de la competencia comercial con otras entidades y al no tener necesidad de competir por clientes y posicionamiento en el mercado, no incurre en gastos para promocionar productos, “ni en propagandas o auspicios para dar a conocer una marca”.

No obstante, respondió que sí destina aportes financieros de carácter eventual para fortalecer o valorizar su imagen institucional, apoyando determinadas actividades culturales, comunitarias, educativas, recreativas, religiosas, socioambientales, científicas, artísticas o deportivas.

En abril pasado, se cuestionó que Itaipú había patrocinado la corrida Run with faith, de la entidad Faith Christian School, asociada con el Centro Familiar de Adoración. Cuando la central emitió su descargo, destacó que “la concesión de los patrocinios y auspicios eventuales son parte de las atribuciones que posee la entidad, las cuales están establecidas en la normativa legal vigente en forma binacional”.