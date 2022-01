Itaipú arranca el año ante desafío del Anexo C y con tarifa provisoria

Si bien desde Itaipú Binacional no existe información oficial sobre el presupuesto provisorio, voces expertas en el tema señalan que a falta de un acuerdo se debe cumplir taxativamente el Anexo C, el cual estipula la reducción teniendo en cuenta que la deuda de Itaipú será menor este año. Por ahora, desde el Gobierno insisten en que habrá una segunda reunión entre Abdo y Bolsonaro –la primera fue en noviembre pasado– para tratar de zanjar el asunto, e Itaipú había comunicado que habrá resolución antes de febrero.

Por otro lado, una eventual reducción de la tarifa beneficia mayormente a Brasil, país que absorbe el 85% de la producción de Itaipú.

Además, el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Pedro Ferreira, afirmó que Brasil avanzará con los hechos consumados de la tarifa provisoria reducida en la medida que vea que Paraguay desatiende el caso. “Ellos ven que no hay un costo político para su “amigo” Marito como le dicen. Entonces van a avanzar, ¿por qué no lo harían?”, se preguntó Ferreira.

Sin embargo, el ex titular de la ANDE alertó que si baja “de facto la tarifa”, Brasil ya no querrá “revisar el Anexo C” y se habrá definido todo en Itaipú, pues cuando se reduce la tarifa el país vecino ya no tiene mucho que discutir en la revisión del apartado del Tratado en el 2023. Recordó que esta postura de hecho ya fue manifestada por el director general brasileño, João Francisco Ferreira, hace como siete meses. “Nuestras autoridades no denuncian las presiones, ni dicen las posturas”, cuestionó Ferreira.

Tarde. El ingeniero recordó que el Gobierno paraguayo sentó postura respecto a la tarifa recién en los últimos días de octubre, mes en que en realidad la cuestión ya debió haberse definido. “Es difícil que el pueblo o la gente acompañe una postura que no se nos explica, que tampoco se compromete”, sostuvo.

Además, indicó que aunque la postura paraguaya actual sea mantener la tarifa, no existe una promesa respecto al control que se ejercerá sobre los fondos adicionales que serán generados, y pidió que no se utilicen solamente en gastos sociales para beneficios políticos, “sin control presupuestario ni de Contrataciones Públicas”.



Ellos ven que no hay un costo político para su ‘amigo’ Marito como le dicen. Entonces van a avanzar, ¿por qué no lo harían?

Pedro Ferreira,

ex presidente de ANDE.



Las Cifras

18,95

dólares kW/mes es la tarifa que debe implementarse en Itaipú desde este mes de enero, según interpretación de Brasil,



600 millones

de dólares menos es la deuda de la entidad binacional en el año 2022, y según establece el Anexo C, la tarifa debe bajar.



1.400 millones

de dólares menos será la deuda de la entidad para el 2023, año en que debe revisarse la cuestión del Anexo C.