IRP: Economistas critican elevadas tasas para los pagos fraccionados

A través de sus redes sociales, Ferreira Brusquetti, ex ministro de Hacienda, consideró que la tasa fijada por la Administración Tributaria es elevada y resaltó que ella es considerablemente superior; por ejemplo, a los intereses de los productos que las entidades ofrecen dentro del sistema financiero.

“La tasa efectiva de un crédito de desarrollo, a menos de un año, es 5,12% y podemos asumir que este es un crédito de desarrollo. Además, Hacienda se financia a tasas de 0% si necesita plata. Pagar con tarjeta de crédito sería más barato”, publicó Ferreira.

En ese sentido, el experto refirió que la tasa de la SET para pagar en cuotas el IRP (y otros impuestos) se ubica en 16,8% anualizada, contra el 13,48% de tasa de interés para las tarjetas de crédito. Asimismo, refirió que las tasas para el fraccionamiento en otros casos también son consideradas altas. “Hay que tener en cuenta que la gente se está recuperando de uno de los peores años económicos que se conocen”, expresó.

En una línea similar se expresó el economista José Aníbal Insfrán, ex funcionario de Hacienda, Banco Central del Paraguay (BCP) y en su momento miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), haciéndose eco de los cuestionamientos hacia la Subsecretaría de Tributación.

Insfrán, también a través de las redes sociales, resaltó el hecho de que la tasa anual de 16,8%, con una inflación registrada de menos del 3% anual, resulta en una tasa real de casi 14% anual. De esta manera, los economistas se sumaron a la reacción de diversos sectores ciudadanos y agentes económicos sobre el impuesto a la renta personal, cuyos vencimientos arrancaron el 7 de marzo pasado.

Cabe recordar que el rango de incidencia del IRP asciende a G. 80 millones para servicios personales y a G. 20 millones para las rentas de capital, sobre ganancias generadas el año pasado. La tasa es del 8% para las rentas de capital, mientras que para la prestación de servicios va del 8% al 10%.

PEDIDO. Por otra parte, Alba Talavera, directiva del Colegio de Contadores del Paraguay, manifestó ayer que desde el gremio se pidió a las autoridades de Tributación reducir la tasa para el financiamiento tanto del IRP y otros impuestos, recordando que la tasa de 1,4% mensual rige para otros tributos que se pueden pagar en cuotas. “Tenemos que tener en cuenta que las altas tasas no le perjudican a quienes tengan alto poder adquisitivo, pero sí a aquellos que apenas están pagando el IRP”, señaló. Para el efecto, en la fecha se estaría presentando una nota oficial por parte del Colegio de Contadores con la solicitud, pero Talavera explicó que Óscar Orué, viceministro de la SET, ya se encuentra al tanto del requerimiento y prometió analizar el tema.

POR LEY. En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Óscar Llamosas, ministro de Hacienda, indicó que las tasas fijadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación para el pago fraccionado del IRP responde a lo que establece la Ley 125/91 y que no se trata de un “capricho”. Asimismo, enfatizó el hecho de que el impuesto a la renta personal afecta a un universo de alrededor de 190.000 contribuyentes de la franja más alta de ingresos de la población con una recaudación aproximada para el Fisco de USD 50 millones que, si se compara con los ingresos tributarios totales, representa un monto muy inferior. Igualmente, Llamosas explicó que la legislación no establece la posibilidad de conceder descuentos por los desembolsos al contado, al ser consultado sobre la opción de establecer este tipo de incentivos.