IPS: Viacrucis de asegurados por turnos para consultas y fármacos

“Y no, ya no conseguí turno. Así –IPS– nos roban tiempo y dinero a todos los asegurados. Imagínense que más del 25% del salario se va a este organismo autónomo que supuestamente nos protegen en caso de enfermedad”.

Gabriel Morales se sumó a las quejas virtuales con relación al agendamiento. Escribió que: “A mí directamente no me responden en la web, por llamada imposible conseguir turnos, a las 07:00 AM la línea está colapsada”.

Añadió que cuando ingresa al Call Center a las 11:00 de la mañana, la respuesta es siempre la misma: “Ya no hay turno, llamá tal día”.

Otra asegurada –Lau– se quejó de que “las especialidades ya más complejas siempre aparecen sin turno disponible por MI IPS (web). Por Call Center para las 09:00 de la mañana ya no quedan nada de turnos disponibles. Un bodrio”, escribió en Twitter.

Vero Torres lamentó que las aseguradas solo tienen la vía del Call Center para pedir citas para el estudio de PAP. “Imagínate –escribió en Twitter– que las mujeres para un simple PAP deben estar padeciendo el call center porque es el único medio para eso. Es horrible”.

Los asegurados también reclaman la falta de fármacos, lo que siempre falta suele ser pregabalina que usan los pacientes neurológicos.



Daniel Esquivel,

asegurado.



¿Cuándo tendrán la enzalutamida que los pacientes oncológicos necesitan para seguir con su tratamiento? No hay fecha de ingreso, no es la respuesta que queremos. Cada día, cada semana, vale.

Zulma Ferreira

Hasta cuándo van a seguir sin remedios y sistema en la secretaría de Neurología en IPS Central 4.° piso. Hace 3 meses que ni tienen pregabalina para los pacientes neurológicos.

Usuario@Jocvaz

Casi 14 minutos desde el puesto 126 y aún no me atienden. Todo para que después me diga: “No hay más turno. Se agenda a principios de mes”. IPS son la peor tortura del paraguayo que trabaja y aporta.

Clyde Volkart