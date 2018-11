IPS: Enfermos cardiacos claman por el abastecimiento de medicamentos

Los pacientes cardiacos, que prefirieron el anonimato, denunciaron que desde hace meses no cuentan con una pastilla que deben tomar todos los días, de por vida, para tratar la enfermedad del corazón.

El costo mensual que deben invertir en la compra es de G. 130.000, relató un asegurado mientras formaba fila para conseguir un turno recuperado en la Policlínica del Hospital Central. “Hace meses que no nos dan y consigo a ese precio con oferta en la farmacia”, relató. Junto con él otros pacientes asintieron sobre la situación de desabastecimiento en el IPS.

Los asegurados acudieron hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para retirar el medicamento, pero no le entregaron en la farmacia el ítem. Los médicos recetan el fármaco, pero en la farmacia de la Policlínica no informan nada sobre el desabastecimiento, se quejaron los enfermos cardiacos.

La asegurada Elizabeth Benítez, quien viajó desde San Antonio hasta Asunción, quiso retirar, pero no le entregaron en la farmacia. El medicamento es para su mamá, que es paciente crónica.

“Nos estamos quejando por los medicamentos. La aspirinita no hay. Losartán no consigo”, se quejó Benítez, quien estaba charlando con otros enfermos mientras formaba fila para pesquisar por un turno recuperado en ventanilla del Hospital Central.

No solo se quejan de la falta de medicamentos, también de insumos para extraer muestras en el laboratorio y, por ejemplo, el pote para la orina, según relató otro paciente.

Los pacientes del seguro social destacan la atención médica, pero piden a las autoridades que aseguren la provisión de fármacos para garantizar el tratamiento médico.

Para verificar la disponibilidad de fármacos, las autoridades recomiendan el uso de la aplicación móvil IPS Te Escucha. Antialérgicos, aciclovir para tratar la varicela, ibuprofeno suspensión oral, paracetamol y otros fármacos no están disponibles en algunos servicios de la previsional, según las denuncias.

El seguro social cuenta con estimativamente 780.000 cotizantes que totalizan 1.600.000 asegurados, con los beneficiarios que usan con frecuencia el seguro social.

El IPS invierte cada año más de USD 150 millones en la compra de medicamentos e insumos.

SITUACIÓN. El presidente de IPS, Armando Rodríguez, se excusó de dar entrevistas porque se encuentra fuera del país y derivó el caso con Marcelo Bordón, gerente de Abastecimiento y Logística, quien no atendió los reiterados llamados del equipo de ÚH.

