Investigarán a Comuna por entierro embalado en Chaco

En el hospital de Casado el miércoles falleció Damián Acosta, de 70 años, víctima de Covid, según el reporte médico, ya que fue sometido a las pruebas durante su internación. Se buscó cama para la derivación en otro nosocomio de mayor complejidad, pero no se consiguió, se lamentó el director del centro de salud, Emigdio Riveros.

Toda la parte médica, que compete al servicio de salud, se hizo con base en el protocolo sanitario para manipulación de cadáver de un fallecido por Covid. En el servicio de salud no se cuenta con morgue, tampoco existe un lugar para improvisar, no hay servicio de funeraria para llevar a los difuntos, y como no apareció un familiar; se recurrió al Municipio, que se encargó de retirar el cuerpo con un transporte. Es hasta ahí la responsabilidad de la parte de salud, refirió el galeno.

Por su parte, la intendenta Yudith Ferreira de Medina dijo que los funcionarios acudieron con el tractor con carrocería para sacar del hospital el cuerpo, ya que no había una camioneta. Varios de los trabajadores municipales se negaron a acercarse por el temor ya que se trata de la primera muerte en el hospital de Covid y causó pánico en el momento.

La Comuna es la que siempre cubre con cajones y sepulturas de los fallecidos en un 80 por ciento en Casado. Eso es de público conocimiento, pero en el momento en que fue entregado el cuerpo y por temor y la falta de elementos de bioseguridad de los funcionarios municipales se procedió al entierro. “Nuestros trabajadores no están preparados para esto, lamentablemente el carpintero no pudo elaborar el ataúd ya que en ese momento no había electricidad en la población por un corte de la ANDE”, justificó.

Asumió que de esperar unas horas más iba a haber un ataúd. Insistió que el pánico entre los funcionarios derivó en la prisa para sepultar al anciano, quien es uno de los benefactores de la asistencia a la tercera edad del Municipio, siendo ayudado en todo momento, ya que vivía solo. La jefa comunal cuestionó que sus familiares no hayan aparecido antes.

Mencionó que recibió una notificación para una investigación fiscal y que se encuentra abierta para aclarar todo lo ocurrido como autoridad. “Si es necesario pedir disculpas lo haré como cristiana, soy consciente de que nadie merece ser sepultado de esta manera”, afirmó.

Después de viralizarse las imágenes en redes sociales del indignante entierro, Victoria Acosta, familiar que reside en Asunción, cuestionó el procedimiento a su tío y pidió que se desentierre y que se le ponga en un ataúd para una digna sepultura.