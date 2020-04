Insumos médicos claves llegan de China cargados de controversias

Con una semana de retraso llegó ayer al país la esperada carga de insumos médicos, procedentes de Hong Kong, China, con la cual se prevé fortalecer el sistema hospitalario y así levantar la restricción de aislamiento total ante el Covid-19.

Son 46.000 kilos de cargamento, correspondiente a camas hospitalarias –simples y para terapia intensiva–; batas quirúrgicas de bioseguridad y máscaras protectoras (ver infografía). Se trata del 30% de lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) adjudicó a la firma Imedic SA, por la vía de la excepción, para brindar mayor protección al personal de blanco en la atención a los infectados por Covid-19. Pero, los insumos llegaron cargados de suspicacias y controversias. El grupo de diputados, de la Comisión Bicameral, que fue a verificar la carga en el aeropuerto Silvio Pettirossi constató algunas aparentes irregularidades: “Lo grave es que todas las cajas tenían impresas en el cartón el logo de Gobierno Nacional. Además, una calcomanía que decía Gobierno Nacional, Ministerio de Salud Pública, el escudo de la República del Paraguay, y el logo del movimiento de campaña del presidente (Mario Abdo Benítez): ‘Paraguay de la Gente’”, enumeró la diputada liberal Celeste Amarilla. Sin embargo, se trata de una carga privada. Ella pidió que se verifique caja por caja, pero como se trata de una importación privada, le negaron. “Me dijeron que solo se hace por muestreo. Lo que sé es que vienen 150 camas y Salud solo compró 50; entonces, hay 100 camas que no compró Salud”, apuntó. Hace poco llegó otro avión con un cargamento consignado para el MSP, y no tenía ninguna etiqueta del Gobierno. “Eso no hace falta, eso se puso de ex profeso para inducir a un engaño, para eludir algún control o para eludir algún impuesto o para traer dentro de esas cajas una cosa diferente a lo que se declara. Ninguna caja tiene que tener el logo del Gobierno aunque fuese para el Gobierno”, cuestionó. A título personal, considera que la proveedora debe ser procesada. Evalúa, con abogados penalistas, denunciarla ante la Fiscalía. Están analizando –dijo– el tipo penal y la viabilidad de la denuncia. En principio, barajan el hecho punible de usurpación o uso indebido de marca; “incluso puede ser estafa porque en esas cajas puede haber otros productos”, lanzó la legisladora.



Opiniones



La mercadería tiene que ser incautada para uso del Paraguay porque estamos esperando eso para liberar la cuarentena y someternos al virus.

Celeste Amarilla,

diputada.



Nos llamó la atención que esto viene a nombre de empresas que han ganado licitaciones. Pero, las cajas están rotuladas con el logo del Gobierno Nacional.

Kattya González,

legisladora.



Absolutamente todos los ítems que compró el Ministerio de Salud están en el rango de referencia; es más casi todos están por debajo del rango de referencia.

Julio Mazzoleni,

ministro de Salud.