Instan a tomar medidas para frenar avance de analfabetismo

Organizaciones civiles realizan un encuentro en la jornada. Instan a tomar medidas para frenar el avance de este drama que afecta a 338.000 personas de 15 años y más en el territorio nacional.

Mientras que en el 2014, la cifra de analfabetismo en personas de 15 años para adelante era del 4,4%, para el 2019 subió al 6,8% de esta población, advierten en un estudio publicado por el Observatorio Educativo Ciudadano, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2019).

En el Día Internacional de la Alfabetización realizan una actividad para pedir a las autoridades tomar medidas para frenar esta tendencia, que, según la investigación, va en ascenso.

“Probablemente las personas de 15 años y más, que no saben leer y escribir, no gozaron de ese derecho por motivos de exclusiones sociales y lingüísticas y hoy se enfrentan a una realidad en la que se hace más difícil su interacción con la sociedad y con el mundo del trabajo”, indica un artículo publicado por el Observatorio.

MEDIDAS ESTATALES. Programas de educación bilingüe para jóvenes y adultos, clases en centros penitenciarios y la Educación Media Abierta que se implementa en empresas como supermercados son algunos de los elementos que ofrece el Ministerio de Educación y Ciencias, a través de su Dirección General de Educación Permanente para la Alfabetización.

No obstante, especialistas advierten que estas medidas no están logrando frenar el aumento de las personas jóvenes y adultas que no saben leer ni escribir, que se da además en un país que menos invierte en el sector educativo en la región.

Es que en los espacios de Educación Permanente, incluso antes de la pandemia, el nivel de deserción era muy alto entre quienes se inscribían a las clases nocturnas.

En una clase en la que iniciaban 60 personas en febrero, terminaban el año 20 en algunos casos, cuentan docentes en Educación Permanente. Expertos instan también a reformar la educación para adultos desde el currículum hasta la especialización de docentes para el área.