Instan a Harrison a competir y rechazan a Llano de vocero

El senador Salyn Buzarquis, líder de la bancada B liberal e integrante del Nuevo Frente que busca la conducción partidaria, dio la bienvenida a Norman Harrison, si es que su intención es candidatarse para el 2023. No obstante, señaló que el camino para elegir la candidatura recién empieza y quien desee tener ese papel debe entrar en el “fango” y competir.

Ante la iniciativa de la reunión opositora en la que destacó la presencia del empresario Harrison, otros liberales que están en plena carrera reaccionaron e invitaron al empresario a que se gane el puesto.

“Bienvenido sea, ahora va a tener que entrar en el fango, como decimos nosotros y entrar a hacer campaña y a partir de ahí cambiarán las cosas”, resaltó.

Para el senador liberal es saludable que la oposición tenga varios candidatos y que en el caso del empresario decida en lanzarse, seguramente lo hará evaluando todas las posibilidades.

“No creo se decida fácilmente, creo que proviniendo de un sector empresarial estará analizando, no creo que tome una decisión a la ligera”, sostuvo a la 1020 AM.

Sin descalificar a su correligionario, señaló que nadie tiene asegurado la bendición de la candidatura por lo que ha de definirse en una competencia abierta.

Dijo que hay varias posibilidades que se están barajando, aunque señaló que es muy pronto para decir quien será el candidato ya que recién se empieza a barajar posibilidades.

“(Harrison) me parece interesante. Yo soy de la opción de no descalificar a nadie, tenemos que abrir la cancha, lo triste sería que no tengamos alternativas”, sentenció.

Agregó que conoce a Harrison pues ha trabajado como administrador de campaña y siempre apoya al PLRA.

Vetan a Llano. El Gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, miembro del nuevo frente liberal, dijo que las conversaciones que viene realizando el senador Blas Llano atribuyéndose la representación partidaria, no corresponde. Dijo que no es la forma y que los acuerdos deben llevarse al plano institucional.

“Debemos arreglar la casa y para eso (hablar con la oposición) debe primero haber una nueva conducción partidaria y de allí en más empezar la conversación con las otras fuerzas opositoras, pues todos queremos superar a estos dos gobiernos sucesivos de colorados que no dieron respuesta a la gente”, señaló.

Dijo estar de acuerdo con dialogar con otras fuerzas, pero no con Llano como vocero. “No es el momento ni la forma que el senador Blas Llano porque no sabemos de donde partió , se debe hacer institucional. Hoy el presidente es Efraín Alegre”, destacó.