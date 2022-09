Instalan GPS para buses del transporte público de CDE

La app servirá para el monitoreo del itinerario y control de frecuencia de recorrido de los ómnibus. Según se explicó a los conductores, el proyecto tendrá tres etapas. En esta primera fase se puso en marcha el plan piloto, que servirá como prueba del aplicativo GPS, el cual fue instalado en los aparatos celulares de dos choferes asignados por la empresa.

INFORMACIÓN. La aplicación proveerá la primera información real del recorrido de los buses. Esta etapa tendrá una duración de aproximadamente un mes, donde se detectarán las fallas existentes y se realizarán los ajustes necesarios, para avanzar al siguiente nivel.

La segunda fase, contará con la instalación de un dispositivo fijo en cada unidad de transporte público, donde se podrá tener una información detallada y el monitoreo general del trayecto de todos los ómnibus que operan en la ciudad.

En tanto en la tercera fase, la app estará disponible para los usuarios pasajeros, que podrán descargar en el aparato celular, de esta manera podrán acceder a la información de los buses, que frecuentan cada parada, con la posibilidad de saber en tiempo real cuánto tardará en llegar cada ómnibus, facilitando al ciudadano elegir cuál línea utilizar de acuerdo al destino que elija.

El monitoreo y control estará a cargo de la Dirección de Transporte Público de la Municipalidad, emitirá un informe por cada recorrido de cada unidad de transporte utilizando los datos proveídos por el dispositivo de rastreo, corroborando el cumplimiento del itinerario y la frecuencia correspondiente, de acuerdo a la nueva Ordenanza 23/2022 J. M. El desarrollo y mantenimiento del software está a cargo de la División de Planificación de la Municipalidad, representa un costo cero para el empresario y los futuros usuarios que utilizarán dicha plataforma.

QUE SE CUMPLA. El concejal Sebastián Martínez refirió que la intención es hacer funcionar el transporte público en CDE. “Queremos que el colectivo venga a hora, que no deje esperando dos horas en la parada y después nunca llegue. La idea es que el transporte funcione y cumpla el horario”. Refirió que como economista entiende que el servicio no puede no ser rentable y sí es así algo no está funcionando bien y eso hay que corregir para poder exigir unidades de mejor calidad de los transportistas. “La Municipalidad está poniendo 20 buses nuevos, cero kilómetro que van a estar transitando en Ciudad del Este y eso va a mejorar muchísimo los principales tramos dentro del tejido del transporte público. Igual van a estar en otras líneas de colectivo tan nuevas y nos vamos a poder exigir que mañana tenga el transporte nuevo”.