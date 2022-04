Insisten en candidatar a Marito a la ANR

“Actualmente, no tenemos principios institucionales y valores que siempre fueron nuestra bandera, y los colorados con tradición consideramos que tiene que conducir una persona con trayectoria, historia, afecto y sentido de pertenencia hacia el partido”, precisó Samaniego.

La senadora mencionó que la candidatura del presidente no será inconstitucional, ya que a su criterio, la Carta Magna, habla de que el único cargo que tiene que ejercer es el de la presidencia y “no dice que no puede ser candidato” “La campaña la vamos a hacer nosotros”, aseguró.

También sostuvo que de ganar las elecciones partidarias, Abdo va a asumir la conducción una vez que deje la presidencia de la República. Asimismo, precisó que una vez que suceda eso, si es que gana, se dialogará con los miembros de la Junta de Gobierno a fin de llegar a un acuerdo, para esperar que el presidente este posibilitado para asumir la presidencia del Partido Colorado.

Dijo que aún no se concretó una reunión entre todos los oficialista para definir. “Vamos a debatir y bajar este tema como una propuesta puntual. Ojalá acepte ya que de esa forma vamos a recuperar lo que tenemos perdido. El partido no es solamente una herramienta electoral, es mucho más”, destacó,

Calificó a Marito como una persona con historia y recordó que fue vicepresidente de la ANR en el partido cuando ella estuvo al frente de la conducción en la llanura. “Puso su grano de arena para la recuperación del partido y proviene de familia de tradición colorada”, destacó.

Comentó que si gana Horacio Cartes la presidencia, el Partido Colorado va a seguir como está actualmente.

“Somos un partido con identidad, dignidad y hay que respetar al que piensa distinto, no un partido que imponga o esté ausente y que no respete a otros sectores”, dijo la senadora al referirse a la gestión de Pedro Alliana del cartismo como presidente de la ANR, quien no convoca a reuniones desde hace muchos meses. Por su parte, Mauricio Espínola dijo que es una cuestión de tiempo para que Marito anuncie su postulación a la ANR.