Inminente situación de quiebra en rubro de canchas sintéticas

En la reunión de la tarde de ayer, el funcionario se comprometió con el abogado Diego Lansac, representante del sector, a que mediaría ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para que no se presenten las cartas de despido.

Solicitó que se espere hasta este miércoles; mientras que Lansac indicó que el ámbito de las canchas sintéticas luchó por ocho meses y apenas trabajaron 35 días. “Se les castiga a los empresarios que trabajaron siempre en la formalidad”, expresó a Última Hora luego de la reunión.

“El viceministro pidió tiempo hasta este miércoles, para que no se presenten las cartas de despido; pero la gente está decidida… tal vez dos días más no harán la diferencia. El fútbol nunca paró en toda la pandemia, en el baldío, en la placita, en casas particulares. Aquí se golpea más al sector formal, que tiene empleados registrados en el IPS y en el Ministerio de Trabajo”, lamentó el abogado.

Un dato no menor aportado por Lansac es que de acuerdo con la documentación manejada por el propio Ministerio de Salud, en la trazabilidad no hay ni un solo contagiado por Covid-19 en este ámbito en particular, luego de haberse habilitadas las canchas sintéticas; por eso el profesional lamentó que no haya buena voluntad desde el Gobierno para este sector golpeado.

También criticó que las autoridades de Salud no tengan idea de lo que significa generar y mantener con mucho esfuerzo una pyme, un emprendimiento por el que se invierte dinero.