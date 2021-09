Inició el cuarto juicio oral al ex intendente Roberto Cárdenas

El ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, enfrenta desde ayer el cuarto juicio oral, junto a varios coprocesados, por supuesta lesión de confianza a raíz de la supuesta construcción deficiente de varias aulas en quince escuelas.

La defensa de Roberto Cárdenas señaló en el juicio que existen motivos para que la jueza Yolanda Morel, quien juzga la causa con sus colegas Yolanda Portillo y Elsa García, se aparte de la causa, ya que su esposo, el ministro Manuel Ramírez Candia, dictó la resolución para integrar el tribunal de Sentencia.

Además de Cárdenas, la defensa de Guido Salcedo presentó pedidos de inclusión probatorias, específicamente de varios pedidos de informes a la Comuna de Lambaré.

La Fiscalía se opuso al pedido de la defensa de Cárdenas, ya que considera que lo que resolvió la Corte es solo administrativo.

APELACIÓN. Por otro lado, los fiscales Teresita Torres, Luis Said y Carina Sánchez apelaron la condena de dos años dada a Roberto Cárdenas por usurpación de funciones públicas. Los jueces habían sentenciado el 24 de agosto pasado al ex intendente por haber firmado contrato con una empresa, a la cual se adjudicó el almuerzo escolar pese a que ya no era jefe comunal.

El Tribunal que dictó condena estuvo integrado por los jueces Julio López, Juan Carlos Rocholl y Carolina Bernal.

Se trata de la segunda condena recibida este año, un mes después de que se le haya sentenciado a también a dos años por lesión de confianza, por una mala utilización de fondos de royalties, ya que se hicieron transferencias para pavimentación a cuentas institucionales. En ese caso, el perjuicio demostrado fue de G. 6.000 millones. También hay otra condena de 4 años.