Iniciativa pretende ubicar al país en un ecosistema innovador

La presentación del plan se realizó en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay, con presencia de autoridades e invitados de varios sectores.

En la ocasión, la ministra Bacigalupo expuso que los principales desafíos que se deben tener en cuenta para la generación digital son el fortalecimiento del sistema de formación técnica con énfasis en innovación y tecnología, universidades con diversificación en formación hacia la innovación y tecnología, la incorporación de herramientas de innovación tecnológica y herramientas laborales en los bachilleratos de formación formal, escuelas de oficios en municipios del país con énfasis en informática.

Dijo que además se deben contar con órganos de becas hacia la formación técnica, potenciar los institutos técnicos en todo el país con énfasis en innovación y tecnología y fortalecimiento de los entornos digitales con acceso a internet gratuito.

ciclos. Por su parte, Liz Crámer, ex ministra de Industria y Comercio, mencionó que existen tres ciclos de climas económicos, el de la economía de patrimonio, que redunda en USD 2.000 de PIB per cápita; el de la economía de la eficiencia, que alcanza hasta los USD 9.000 de PIB per cápita; y el de la innovación y conocimiento, con USD 17.000 y más de PIB per cápita.

“Paraguay debe llegar a este tercer ecosistema”, destacó, al tiempo de indicar que los cambios en el mundo se vieron acelerados por la pandemia, y que las habilidades y destrezas de la gente son muy distintas a las de hace unas décadas.

Agregó que uno de los propósitos estratégicos de la iniciativa del grupo impulsor es que el Paraguay se posicione como uno de los países en condiciones óptimas para la transformación económica, que se potencia en la cuarta revolución industrial.



“Potenciar lo bueno que se tiene”

Paraguay Digital se propone utilizar lo que ya se tiene para potenciarlo; es decir, los sectores más aptos, además de hacer esfuerzos para capacitar al capital humano para los desafíos que ya están insertos en la realidad del mundo.

“La coyuntura global actualmente es propicia para reinventarse”, expresó el consultor Roberto Artavia.

Con la implementación de las propuestas de este grupo impulsor, el país deja de estar limitado por su posición geográfica, supera definitivamente su mediterraneidad”, de acuerdo con el también académico internacional.