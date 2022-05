Inician la novena edición de la Escuela de Formación Política para Mujeres

“Más de 600 inscriptas registró este curso. Quiero dar un agradecimiento especial a la ministra Wapenka, quien se encargó de impulsar estos eventos, y ha puesto su empeño para el éxito. De mi parte, siempre di un apoyo, y lo seguiré haciendo incluso cuando la ministra ya no esté. Y le pido a Malena que esté cerca, que siempre necesitaremos de ella”, resaltó.

Por su parte, Wapenka afirmó que se debe seguir luchando y dando la oportunidad a las mujeres para bien de la democracia.

También expresaron palabras respecto a la labor de la ministra Wapenka, la directora de la Unidad de Políticas de Género de la Justicia Electoral, Cynthia Figueredo; el director del Programa Paraguay de IDEA Internacional, Salvador Romero; la ministra de la Mujer, Celina Lezcano; la senadora Lilian Samaniego y la concejala de Asunción Rossana Rolón.

Fueron exponentes ayer Yolima Carrillo, ex magistrada electoral de Colombia; Katia Urione, ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia; Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México; Rosanna Silva, ex magistrada de Ecuador; Ana Paola Hall, consejera electoral de República Dominicana; Silvia Morimoto, representante del PNUD en Paraguay; y Rafaelina Peralta, ex magistrada de la Junta Central Electoral de República Dominicana.