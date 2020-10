Ingresaron unos 3.500 vehículos en el primer día de apertura del Puente

La capital del Alto Paraná busca recuperar su normalidad tras la reapertura del Puente Internacional de la Amistad. Hay conciencia de que el proceso no será rápido, teniendo en cuenta la devaluación de la moneda brasileña. Ayer cada dólar costaba 6 reales, mientras la cotización ideal está por debajo de los 4 reales por dólar.

Desde tempranas horas se pudo observar un interesante ir y venir de vehículos, tanto de brasileños ingresando a Paraguay y de vecinos de Ciudad del Este pasando hacia Foz de Yguazú (Brasil) para realizar compras. Ayer hasta las 14:00 ingresaron unos 3.500 rodados con dos a tres pasajeros cada uno, en promedio. En un día normal ingresaban más de 20.000 vehículos, según los datos oficiales.

Funcionarios de Salud Pública, encabezados por el doctor Guillermo Sequera, y de la Décima Región Sanitaria observaron el cumplimiento del protocolo sanitario. Entre las exigencias se encuentran señalizaciones de circulación interna, lavatorios, control de temperatura al ingresar dentro de las tiendas y el control del distanciamiento social.

El control en la zona primaria se realiza de forma aleatoria. Es así que una furgoneta con placa paraguaya fue sorprendida transportando 7 cajas de pollo de contrabando que estaban ocultas debajo del asiento. La carga fue incautada. “Acá se demuestra que el libre paso no significa impunidad. Justamente de eso hablamos. La Aduana va a seguir haciendo su trabajo, la Marina lo mismo, eso no implica que no dejemos un paso fluido”, refirió Ángeles Arriola, directora de Migraciones.

CONFUSIÓN. Si bien desde la semana pasada se venía anunciando la reapertura de la frontera, hecho por el mismo presidente brasileño Jair Bolsonaro, la duda se instaló debido al cuestionamiento desde el aspecto sanitario planteado por las autoridades municipales de Foz de Yguazú.

A esto sumó que se demoró bastante la firma de la portaría y la publicación en el Diario Oficial de la Unión del Brasil, sobre la autorización para la reapertura de las fronteras entre Paraguay y Brasil, que se conoció cerca de la medianoche del 14 de octubre.

Esta situación explica, aseguran los empresarios, que la gran mayoría de los brasileños que cruzaron ayer la frontera son estudiantes, comerciantes que tienen sus tiendas en la ciudad y compradores que son de Foz y municipios vecinos, dentro del Estado de Paraná.

Se espera que con la difusión de la apertura real de frontera los compradores de otros Estados, como Santa Catarina, Río Janeiro, San Pablo y otros, puedan ingresar al Paraguay este fin de semana. Se estima que con esta reapertura unos 10 mil puestos de trabajo se recuperaron de los 45 mil desempleados que dejaron estos 7 meses de cierre de frontera, señalaron los comerciantes.