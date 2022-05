Informalidad impedirá mantener jubilación

La especialista señaló que, incluso, las personas de los estratos más elevados de la población no tienen garantizada la vejez en Paraguay, porque a pesar de tener mayor capacidad económica, solo el 40% de esa población aporta a la seguridad social. “Y ni hablar en los estratos más bajos, en donde menos de 1 de cada 10 personas aportan para una jubilación”, indicó.

Zavattiero refirió que una encuesta sobre cómo piensan los paraguayos financiar su vejez, refleja que entre las personas a partir de los 15 años, el 50% piensa financiar su vejez con la ayuda de sus hijos o no sabe con certeza cómo lo hará. “Con esto el 50% que no sabe o que financiará su vejez con ayuda de los hijos, constituyen opciones rigurosas y de menor autonomía, porque los hijos ya no son una garantía para financiar la vejez, dado que la tasa de fecundidad disminuyó, y hoy en día ya solo se tiene dos o un hijo y en un futuro próximo, capaz opten por no tener hijos”, explicó.

En tanto que el 15% de las personas piensan financiar su vejez con una jubilación del Estado, lo que tampoco constituye una garantía si se estima que las cajas fiscales están en crisis y que parte de ese financiamiento contributivo proviene de los impuestos. “Es así que la pensión no contributiva enfrentará grandes desafíos de sostenibilidad porque todo lo que no se cubra con el contributivo deberá pasarse al no contributivo”, señaló.

Otras opciones fueron las de financiar la vejez con rentas o una jubilación generada con ahorros propios, pero cuando se les preguntó si están desarrollando un plan de retiro, ampliamente respondieron que no. “Solo el 11% de los hombres y casi el 10% de las mujeres está desarrollando un plan de retiro, entonces estas opciones para Paraguay, salvo que se transforme la cultura previsional, no son opciones válidas para acceder a una jubilación”, dijo Zavattiero.