Ineram, con el 100% de camas ocupadas en salas comunes y UTI

Al tope. La epidemia del coronavirus ya llevó al límite al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) con la ocupación total de sus camas.

El 90% de los pacientes que se encuentran internados en el Ineram son personas que dieron positivo al Covid, informó el doctor José Fusillo, director del Hospital de Contingencia del Ineram. “El nivel de ocupación actual es del 100%. Solemos liberar algunas camas pero dentro de las que están equipadas con respiradores y en terapia intensiva, están llenas”, refirió Fusillo. Comentó que las camas comunes estaban todas ocupadas pero ayer se iba a dar de alta a seis personas. Sin embargo, esos lugares rápidamente vuelven a ser ocupados por nuevos pacientes. “Le das de alta a seis y te llegan 10”, graficó el referente del Ineram. Mencionó también que algunos lugares quedan libres por los fallecimientos. El dinamismo de la pandemia hace que en algunos momentos se cuenten con camas vacías. Este ritmo, de días con ocupación total, se viene registrando desde hace dos semanas aproximadamente. Meseta Aunque la cantidad de pacientes genera una alta demanda en el centro de referencia para enfermedades respiratorias, Fusillo señala que dicho ritmo se viene manteniendo desde hace más de siete días. “Nosotros venimos con este ritmo desde la semana pasada, no aumentó, permanece en una meseta, tipo estable. Pero para nosotros ese ritmo es del 100%. Lo ideal para nosotros es que baje, porque subir más creo que ya no podremos”, refirió. Según contó, hasta ayer ni un paciente del Ineram tuvo que ser derivado a un sanatorio privado para ser internado en terapia intensiva. En caso de ser necesarias las camas comunes para los pacientes Covid, se averigua la disponibilidad dentro de los hospitales públicos. El Ministerio de Salud Pública lanzó ayer un comunicado donde aclara que los pacientes serán derivados a estos centros asistenciales cuando ya no existan lugares en UTI en el servicio público. Según el listado que aparece en el comunicado, son seis los sanatorios privados con los que se ha firmado el convenio. Recursos Humanos El profesional de la salud enfatizó el desgaste que se hace presente en el personal. Agregó que varios están en cuarentena, ya sea por haber dado positivo o estado en contacto con uno de ellos. “Tenemos problemas para cubrir algunas guardias porque tenemos compañeros infectados. En la atención diaria se resiente mucho porque se recarga sobre los demás que están”. Reveló que durante la pandemia se dio la renuncia de cuatro a cinco profesionales de la salud en dicho centro asistencial. El problema para cubrir las vacancias aparece cuando los posibles reemplazantes no aceptan, ya sea por temor o desconocimiento. El área más crítica es el de las guardias, donde no se da abasto para cubrir todos los turnos. Con relación a las otras enfermedades respiratorias, señaló que este año hubo una gran reducción, en comparación a lo que habitualmente se daba. “Parece que este virus les da miedo a los demás virus. Realmente el resto de las enfermedades disminuyeron”, apuntó Fusillo.



nueva amenaza a la salud



Incidencia. El 90% de los pacientes en el centro de referencia son personas que padecen de Covid.



Necesidad. El centro asistencial urge contar con más personal, sobre todo para cubrir las guardias.



Nosotros venimos con este ritmo desde la semana pasada; para nosotros eso es el 100% de la ocupación de camas.

José Fusillo

Director de Hospital de Contigencia Ineram.