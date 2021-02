Indignación contra Marito en redes por burla a pedido de medicamentos

La respuesta burlona del presidente Mario Abdo Benítez a un pedido desesperado del taxista Joel Oviedo generó una catarata de reacciones en las redes sociales. Twitter y Facebook se inundaron de críticas al mandatario, a pesar de que desde el entorno presidencial trataron de promocionar la posterior ayuda del jefe de Estado a Oviedo.

El politólogo Camilo Filártiga señaló en Twitter que Joel Oviedo le recuerda al hombre campesino del cuento Ante la ley, de Kafka. “Pobre, hambreado y, al final, débil y anciano sigue intentando acceder a la Justicia, hasta su muerte, ante la mirada inerte y despreciativa del guardia. Joel es ese hombre, y Abdo el guardia”, lamentó. Agregó que Oviedo simboliza al pueblo, urgido por acceder a servicios básicos. “El acceso a salud deja de ser un derecho, para convertirse en entrega forzada (solo porque se viralizó)”, cuestionó. José Escauriza apuntó a su vez que el caso de Oviedo demuestra que el acceso a medicamentos implica que uno tenga que suplicar y llorar frente a la prensa, para que luego si recibe la ayuda, “ser filmado dando las gracias por algo que es un derecho”. MÁS. A su turno, Marcos Pérez Talia comparó la frase poco feliz del mandatario con las tantas del ex presidente Horacio Cartes (HC), y se preguntó si “el mamarracho de ‘yo no soy médico de acá, moopio che aikuaapáta’, ya le superó al ‘qué querés que haga con el muerto, se murió porque estaba ahí’, de HC”. La senadora Esperanza Martínez y el senador Jorge Querey, ambos del Frente Guasu, también cuestionaron al jefe de Estado. “Mario Abdo no es médico, pero lo más grave es que tampoco actúa como presidente”, fustigó Martínez; mientras que Querey escribió que la respuesta de Abdo fue “indolente (e) insensible”. A su turno, Néstor Núñez indicó que Marito es “responsable de las políticas de Salud, pero “cree que puede solucionar haciendo caridad, pagando de su bolsillo”. Ocurre que desde varias cuentas oficiales del Estado como la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Salud y hasta el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, salieron a publicar que Marito finalmente ayudó a Oviedo, al cual exigieron luego que agradezca al presidente públicamente, lo cual fue de nuevo cuestionado. “La frase textual es ‘No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha’. No es un refrán, sino que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 3. Se refiere a las buenas obras, que no hay que restregárselas en la cara a nadie, para luego exigirle lealtad”, reprendió en un tuit Martha Ferrara, de la organización Semillas para la Democracia.



Innumerables críticas en las redes



Algunas reacciones en Twitter fueron estas:

Nadie piensa que sos médico Marito Abdo. El cerebro no te da ni para sumar 1+1. ¿Quién va a pensar que sos médico? Se te pide que al menos hagas la mitad de tu trabajo, zángano inútil.

Emanuel Báez

No, Mario Abdo, no es médico, pero lo más grave es que tampoco actuás como presidente al no asumir su responsabilidad política.

Esperanza Martínez

El desesperado hombre que clamó socorro (...) es la voz de miles de paraguayos que están pasando por lo mismo. Así también la respuesta indolente, insensible y falta total de empatía (...) es la respuesta a los más humildes.

Jorge Querey

La desesperación del Sr. Oviedo, de Villarrica, es la impotencia de todo Paraguay. Mientras que la respuesta del presidente Abdo Benítez es la marca más pura de la corrupción política, de la ignorancia, de la burla del poder.

Eduardo Quintana

Nuestro compatriota primero sufre la humillación de tener que implorar lo que por derecho nos corresponde: acceso a salud y luego le hacen grabar un video agradeciendo a su victimario.

Ivonne Villalba