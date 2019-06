Indígenas cierran ruta en Canindeyú

Héctor Vera, líder de la comunidad Yasy Poty, dijo que existen muchas carencias en las colonias indígenas y que hay muy poca asistencia de parte del Estado. “Muchos dicen que somos haraganes, que no queremos trabajar, también sabemos que perjudicamos a los que trabajan, pero si no hacemos esto las autoridades no nos hacen caso”, refirió.

Vera precisó que el 8 de abril pasado hubo una reunión con autoridades de diferentes instituciones públicas, que hicieron compromisos, pero hasta ahora no se cumplen; entre ellos, el arreglo de caminos y puentes, energía eléctrica, construcción de escuela y viviendas, etc.

El dirigente adelantó que seguirán con la medida de fuerza cerrando la ruta 10 y no descartan llegar a Asunción. EC