Indagan muerte de menor por posible explosión de vapeador

“Ella ingresa a nuestros servicios ya sin signos vitales, entonces los médicos y todo el personal de salud procedieron a una RCP (reanimación cardiopulmonar) avanzada. La paciente logró salir del paro por unos minutos, pero posteriormente volvió a tener otro paro”, agregó.

En ese sentido, manifestó que la adolescente tuvo un trauma de tórax mixto, el cual le produjo un shock hipovolémico, que probablemente fue la causa de muerte. Se le colocó un drenaje pleural e incluso se le drenó la sangre.

“Por la boca ella tenía una hemorragia bien activa; entonces los médicos y el personal sanitario estuvieron más de dos horas encima de la paciente. La reanimación fue más de una hora y media; incluso recibió transfusión sanguínea porque muchísima sangre perdió”, explicó la doctora.

Por su parte, la fiscala Gladys González precisó que cuentan con los vestigios del cigarrillo electrónico que será sometido a peritaje para determinar si contaba o no con alguna falla.

Roberto Peralta, padre de la menor, relató a Radio Monumental 1080 AM que su hija estaba en compañía de su hermano menor en la pieza cuando se escuchó una explosión. Segundos después, llegó al dormitorio, donde encontró a su hija sangrando y pidiendo que se la lleve a un hospital. “’Papá, no me quiero morir, llevame al hospital’; en menos de 5 minutos llegué al hospital. Le salía sangre”, contó el hombre. También indicó que no quiere que se le haga autopsia “si a causa del vapeador falleció”, aseguró.

La fiscala precisó que “nos constituimos en el velorio, hablamos con los padres y les dijimos que le íbamos hacer la autopsia al cuerpo y el padre dijo que no quería, que ellos vieron lo que pasó”. Igualmente, manifestó que la causa aún no se encuentra cerrada.