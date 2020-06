Incumplimiento de las medidas sanitarias haría revisar protocolo

Recordatorio. El aumento de los casos por circulación comunitaria ha puesto a las autoridades de Salud a plantearse la posibilidad de ajustar algunos protocolos. En tanto, la OMS insta a los gobiernos a que insistan con la población en el uso de las mascarillas. Cumplir las medidas también ayuda a disminuir los cuadros respiratorios.

La decisión aún no está tomada, aún se debe observar un poco más el comportamiento de la actual circulación comunitaria para luego sugerir algunos ajustes, señaló el viceministro de Atención Integral a la Salud, Juan Carlos Portillo. “No hay todavía una definición sobre eso. Lo que sí se podría ajustar es lo correspondiente con el distanciamiento. Podríamos eventualmente aumentar la distancia preventiva de separación. También reducir la cantidad de personas que pueden recibirse en un establecimiento”, explicó. Esta limitación podría aplicarse a los lugares donde las personas pueden ingresar al mismo tiempo. Esto se aplicaría en sitios como supermercados y shoppings, señaló. Aclaró que, de darse esta decisión, no se tratará de suspender los rubros que fueron habilitados, sino imponer más limitaciones. “No se apuntaría a un retroceso, porque eso significaría el cierre de sectores que fueron relanzados en esta fase. Apuntaríamos a ajustar más la configuración para limitar más el relacionamiento social”. El infectólogo Tomás Mateo Balmelli recordó que no es tiempo de aglomeraciones. Agregó que el cumplimiento de las medidas sanitarias no es contra nadie, sino es a favor de todos. “El #Coronavirus es un nuevo invitado que se suma a la mesa de los comensales de virus respiratorios que habitualmente pululan en épocas invernales. Del cuidado sanitario individual dependerá que la circulación comunitaria no se vuelva intensa ni desenfrenada”, señaló desde su Twitter. La OMS instó a los gobiernos a insistir en el uso obligatorio de los tapabocas en la población, sobre todo en las zonas de transmisión del virus.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



POSIBILIDAD. Podrían sugerir aumentar distancia preventiva y limitar personas en los locales.



RELAJO. Alertan que incumplir reglas de cuidado puede causar aumento de cuadros respiratorios.