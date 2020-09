Imputan a un policía prófugo, denunciado por violencia familiar

Según el relato de la denuncia, la mujer descubrió una supuesta infidelidad de su pareja y la reacción de este fue agredirla.

GRAVE. Según el reporte de la Fiscalía, el 30 de agosto a las 5.30 aproximadamente, en la vivienda de la pareja, en la ciudad de Itá, ubicada en la compañía Itá Potrero, el policía ahora imputado le agarró del cuello y le apretó por la pared intentando ahorcarla; también le dio un puño cerrado en el ojo derecho, intentando luego asfixiarla.

También la mujer recibió golpes en varias otras partes del cuerpo.

Ya en esos días, el Ministerio Público dispuso la detención de Rodrigo Cardozo; sin embargo, la mujer seguía recibiendo amenazas de muerte.

“Gracias a Dios pude salir corriendo, me escapé, porque en ningún momento él me dejaba, me seguía maltratando por el piso. Le pedía por favor que me suelte y no me soltaba”, relató la mujer, con mucho miedo, en comunicación con Telefuturo.

Inclusive esta escena fue en presencia de la mujer con quien supuestamente le estaba siendo infiel y ella no hizo nada para ayudarla, por lo que también es denunciada por la víctima.

LA TERCERA VEZ. Según el relato de la víctima, era la tercera vez que el policía la maltrataba y ya la había amenazado de muerte anteriormente si lo denunciaba ante las autoridades.

En su declaración, la víctima dijo que mantiene relación con el ahora imputado desde hace dos años y que no solo viene sufriendo agresiones físicas, sino que también sicológicas.

La fiscala Daysi Sánchez se encuentra investigando el caso, realizando todas las diligencias de rigor a fin de esclarecer el hecho.

PRÓFUGO. Se solicitó además al Juzgado Penal de Garantías que se declare la rebeldía contra el oficial, ya que hasta el momento no se presentó en la comisaría donde presta servicios de guardia.

Hasta la fecha, Rodrigo Cardozo se encuentra con paradero desconocido y ya pesa una orden de detención en su contra.