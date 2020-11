Imputan a mujeres que invocaron al EPP para extorsionar a familia Denis

En un allanamiento lograron detener a dos mujeres que aparentemente se hacían pasar por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) para extorsionar a la familia del ex vicepresidente Óscar Denis, quien lleva secuestrado 59 días por una supuesta brigada indígena de este grupo criminal.

Las detenidas son mujeres nativas de la comunidad Enxet Yakye Axa, y ahora son investigadas por tentativa de extorsión, ya que en su poder se encontraron celulares donde aparecían los mensajes.

Bien temprano ayer, los fiscales Federico Delfino y Carlomagno Alvarenga realizaron un allanamiento en la comunidad, en Presidente Hayes. El operativo contó con apoyo de agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía, los cuales detuvieron a las mujeres identificadas como Inocencia Gómez Benítez (47) y Belinda Ávalos Gómez (30). A pesar de que ambas dijeron desconocer el hecho, en su poder se encontraron los dos celulares.

Las ahora detenidas se habían puesto en comunicación con la radio de la zona para que la hija del ex político se comunique con ellas y ahí empezaron las conversaciones por medio de llamadas y mensajes de texto. Comentaban que eran parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y que tenían secuestrado a Óscar Denis, solicitando a su vez dinero. Cuando la familia exigió una prueba de vida, no avanzó la comunicación, ya que al parecer cortaban las llamadas. Durante dos semanas se hicieron las negociaciones y como no se concretó la prueba de vida, una de las hijas del secuestrado hizo la denuncia.

AVIVADOS. Según confirmó el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro (DAS), hay personas que siempre quieren lucrar con este tipo de casos.

Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente, dijo además que ya recibieron varios mensajes de que ciertas personas tienen información del paradero de su padre.

“Me puse en comunicación con la gente, pero al final resultó que no era cierto... Dije que se estaban burlando cuando me pasaron supuestamente con papá, pero era la voz de una persona tratando de imitar su voz”, dijo.

Inclusive, mencionaron a otro de los secuestrados, Félix Urbieta, en cautiverio desde el 2016. Los mensajes decían que el hombre sería liberado en los próximos días.

Óscar Denis fue secuestrado de su estancia La Tranquerita el 9 de setiembre pasado y este lunes cumplirá dos meses en cautiverio. Hasta ahora no dan prueba de vida.