Imputado por narcotráfico vuelve a pugnar en el Este

El legislador fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Luego, Fiscalía presentó acusación por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado.

La celebración de Quintana se realizó el fin de semana en el complejo privado de la Villa Bancaria. Ulises afirmó que este año le “vedaron” la posibilidad de ser intendente anulándolo con “calumnias e injurias”, y llevándolo a prisión, insistiendo que las rejas no van a socavar la “voluntad popular”. “Defiendo mi compromiso con Ciudad del Este, con la gente que vive, que sueña en esta bendita tierra roja. Vamos a seguir luchando hasta erradicar a los peores enemigos que tenemos en este departamento: el hambre, la ignorancia y el desempleo”, afirmó, prometiendo que devolverá al Este sus “años de júbilo”.

Al encuentro asistieron dirigentes de bases de las diferentes seccionales y los diputados Arnaldo Samaniego, Freddy D’Ecclesiis, Luis Urbieta, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Martín Samaniego y su esposa, Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó.

PROCESO. En su discurso, Quintana agradeció el apoyo recibido, recordando su situación procesal. Recordemos que estuvo diez meses en prisión, pero luego volvió a su banca en Diputados. “Agradezco el apoyo que siempre me han dado en los momentos más difíciles que me ha tocado vivir. Hace un año, estaba en otra situación, una situación difícil, pero cada día (...) ustedes me iban a visitar y me dieron la fuerza”, aseguró el diputado.

Dijo que en este momento se siente fortalecido gracias al acompañamiento. “Quisieron por todos los medios desterrarnos, quitarnos la posibilidad de seguir luchando por nuestro departamento, por nuestra querida Ciudad del Este”, agregó. En otro momento, defendió el trabajo de los diputados y rechazó los cuestionamientos que reciben, agradeciendo a los que lo acompañaron. “Algunas personas quieren tildarles a los diputados como legisladores de segunda clase y sin embargo somos los electos por los departamentos y somos los que estamos día a día”, manifestó el parlamentario.



Su proceso

