Ilse Jara presenta su propuesta de cuidado personal

Los materiales que se presentan en una caja especial, son 100% hechos en Paraguay, destacan referentes de la marca de la diseñadora paraguaya. La propuesta “fue desarrollada en este tiempo de aislamiento, como una oportunidad de trabajo para nuestros colaboradores, desde sus casas, para vos”, refieren. Los pedidos se hacen directamente desde el usuario Ilse.shopp en Instagram y la entrega es por delivery.

La diseñadora paraguaya lleva desde la marca con su nombre la creación de prendas elaboradas con la última tecnología en favor de la utilización de materiales eco sustentables, además de prestar atención a la durabilidad de las prendas. Ilse es una de las promesas en innovación de diseño en el país, con sus creaciones ya participó en varios desfiles a nivel nacional y también en Londres y otras latitudes.

Su propuesta, adaptada a la pandemia, ya fue promocionada por reconocidas figuras como Vivian Benítez y Fiorella Migliore.

CONTENIDO. El kit incluye una remera de algodón 100%, que llevan las estampas Mood Indoorsy, We Are One y Race: Human. Un atomizador ILSE desinfectante, preparado para manos, bolsas, textiles, computadoras, celulares y otras superficies. Un cepillo de bambú y un set de esponjas de un solo uso de Oiko. A esto se suman tres jabones surtidos orgánicos de Wembé y un sahumerio artesanal.

NOVEDOSO. El sahumerio es uno de los elementos elegidos por Ilse para completar su kit, con él la fashionista propone purificar, renovar y atraer buenas energías al hogar. La selección de hierbas secas que tiene la caja, fue especialmente pensada: Por un lado está la ruda, que protege de las energías negativas; lavanda, alivia las emociones; el romero, purifica, y eucalipto, que da paz y claridad mental.

AMIGABLES CON EL AMBIENTE. Oiko es una de las firmas que se sumó al emprendimiento aportando sus esponjas vegetales y cepillos de bambú. La empresa de Astrid Butterworth, promueve la elaboración de elementos de uso diario que disminuyan el impacto ambiental evitando la utilización de materiales como el plástico.

Por su parte, Wembé realiza jabones naturales de coco, mburucuyá, assai, cítricos, de arcilla y entre otras frutas, como el mango.