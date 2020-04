Para el experimentado Ignacio Don, el que más penales atajó en el fútbol paraguayo, hoy en día, para ellos, “es muy diferente al arquero de antes. En las pretemporadas ya no se trabaja con el grupo sino con un entrenador de arqueros. Ya no se corre como antes, es más se trabaja en potenciar las piernas, en la reacción”.

Sin embargo, hoy en día al Nacho le cuesta entrenar, según comentó en charla con Fútbol a lo Grande: “Desde casa realizo trabajos con bicicleta, gomitas, algo de pesa. Diferentes cosas para estar siempre activo y esperar a que vuelva la normalidad y entrenar de vuelta juntos”.

Aduce que “no es fácil en mi caso no tengo césped en mi casa. Tengo un espacio resbaloso. Mi nena no patea tan fuerte el balón todavía. En realidad el tema es no excederse de peso y no perder estado físico, el resto se recupera con la práctica”.

Ignacio Óscar Don, de nacionalidad argentina, santiagueño de 38 años, ha jugado en cinco equipos paraguayos. Su primer club fue Nacional, luego Rubio Ñu, Cerro Porteño, Guaraní y en la actualidad defiende la casaca de Guaireña FC.

Citó cómo conlleva su relación de edad y experiencia. “No perder las ganas y el deseo de activar físicamente. Personalmente esta situación actual por la que atraviesan las personas, el país, el mundo me desganó mucho, es muy difícil. Pero con un buen comportamiento social y con fe volveremos a las actividades normales”.

Con el equipo del Guairá, disputó los 8 encuentros del Apertura 2020.

“Vine con la expectativa de poder jugar y de tener continuidad. Gracias a Dios fui titular en los ocho partidos, el rendimiento me pone feliz. Me entusiasmé, porque hay buenos jugadores, buenas personas”, expresó.

Para el Nacho, coincidentemente le toca compartir nuevamente con un DT que fue su ex compañero de plantel. El primero fue Gustavo Morínigo en Nacional y en la actualidad es Troadio Duarte, quien fue su compañero, cuando Don llegó a Nacional en el 2005”.

Don ya va manejando opciones labores para el futuro y no descarta el periodismo.