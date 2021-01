Iglesia apoya vacunación contra Covid y pide que llegue a sector vulnerable

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un comunicado en el que destaca la necesidad y la importancia de apoyar la campaña de vacunación que se realizará en el país.

La CEP solicita además a las autoridades, a las empresas farmacéuticas y a las organizaciones internacionales que escuchen y respondan al imperativo moral de hacer accesible la vacuna y la atención de salud a los sectores sociales más desprotegidos y a la población más vulnerable. “No habiendo objeciones morales que impidan en conciencia el uso de las diferentes vacunas, como ha aclarado la Congregación para la Doctrina de la Fe, exhortamos a todos los fieles y personas de buena voluntad a vacunarse oportunamente”, señala parte del escrito. Agrega que mantienen igualmente con la Congregación y con la Pontificia Academia para la Vida, que “al recomendar el uso de vacunas no legitimamos ninguna práctica científica que colisione con principios básicos de bioética en la investigación y la práctica médica, así como con principios cristianos de protección de la vida y la dignidad de todo ser humano”. Recuerda además que cada ciudadano tiene la obligación moral de velar por el bien común y que en estas circunstancias en que la salud de toda la población está seriamente comprometida, se debe tomar todas las medidas sanitarias con sentido de responsabilidad social. Por ello exhorta a promover la vacunación, “viendo en ella no solamente un medio efectivo de evitar los casos graves de esta enfermedad, sino un verdadero acto de amor propio y de caridad con el prójimo”. Para quienes se resisten, afirma que si bien no constituye un pecado no vacunarse, la falta de obligación moral de recibir la vacuna no libera a ninguno de la responsabilidad de cuidar el bien de la salud de todos y de proteger especialmente a los más vulnerables, a los más débiles y especialmente al personal de salud expuesto diariamente a los riesgos de esta enfermedad. “Exhortamos igualmente a no hacerse eco de noticias falsas, que confunden y pueden ocasionar más daños a la vida de muchos”. Compra El Ministerio de Salud Pública cerró acuerdos directos con dos laboratorios para la compra de unas 3.000.000 de dosis de vacunas contra el coronavirus, fuera del mecanismo Covax. Las primeras dosis llegarían en la segunda quincena de febrero y será gradual. Los primeros lotes serán para el personal de blanco y mayores de 60 años. En una segunda fase se incluirá a todas aquellas personas que cumplen funciones y profesiones esenciales. Como docentes de primaria, seguridad, fuerzas armadas, policías. Y en la fase tres será la población en general. Las vacunas en el sector privado estarán disponibles para su comercialización una vez que las empresas puedan gestionar los registros sanitarios que los habilite para la importación de las referidas dosis.



Solicitud. Insta a fieles a evitar noticias falsas sobre el virus.



