Humorista consagrado e instagramer, un dúo que triunfa en los escenarios

El reconocido humorista Gustavo Cabaña y el instagramer del momento Daniel Duarte, La Comadre conforman un dúo que logra que el público estalle de risa todos los fines de semana en Las Karashans.

La obra, dirigida por Santiago Palumbo, se representa en el Teatro Latino (Teniente Fariña e Iturbe), hoy, a las 20.00. Las entradas cuestan G. 95.000, G. 85.000 y G. 65.000 (vía Red UTS). Las funciones siguen la próxima semana.

Cabaña y La Comadre celebran el logro de la puesta de Tres Palos Entertainment, que trata de dos mujeres que sueñan con parecerse a las popularísimas y glamorosas hermanas Kardashian, que alcanzaron la fama en el reality show Keeping up with the Kardashians.

“Es impresionante, te da piri. Ya pasamos 5.000 espectadores y satisface muchísimo. Con el furor de las redes sociales nos etiquetan y nos dicen que les encantó la obra. Es lindo recibir el cariño de la gente que consume teatro, o que por lo menos está empezando a consumirlo”, señala Gustavo Cabaña.

Compañeros. Acerca de su joven dupla, Cabaña expresa que es destacable el gran talento del instagramer, que para muchos se convirtió en una revelación en el teatro. “A Dani La Comadre lo quiero mucho. Es talentoso, es un gran artista. Trabajamos siempre con él en los personajes antes de empezar la obra. Nos divertimos mucho y me hace reír a mí. Veo que tiene potencial, que tiene un talento que sería bueno que lo siga explotando hacia el lado humorístico. Trabajar con Dani es reírte todo el día”, manifiesta.

La Comadre ofrece un humor light, distendido y desenfadado. El personaje nació en el 2017 y se basa en la imitación que el joven hace de su mamá. “Le copio todo a mi mamá, entre nosotros somos como comadres”, explica Daniel.

Duarte –quien también ejecuta el violín e integra la Orquesta de Cateura–, sobre el escenario presenta breves sketchs con personajes ficticios, como la Yuruneka o la Adivina, desprendidos de sus videos virales, al igual que otros nuevos inventos de Cabaña. “Soy multifacético, siempre me ingenio y hago muchas cosas”, menciona.

Acerca del humor de Daniel, Gustavo añade que es muy singular. “Su humor es muy suyo, muy singular, provoca mucha risa. Con los amigos nos juntamos y hacemos una maratón viendo sus videos. Veo una, dos, tres veces. Me encanta el cariño que recibe de la gente y la cantidad de seguidores que tiene a su corta edad. Como humorista lo más lindo es recibir el cariño de la gente, te alza el ego, pero también te pone los pies sobre la tierra, y para eso también estoy ahí. Estoy orgulloso y satisfecho de su éxito”, refiere.

Por su parte, Daniel, cuyo fuerte en las redes es caricaturizar vivencias cotidianas, asegura que su compañero es un genio. “Me llevo superbién con Gustavo, lo admiro, es un genio y ahora somos comadres (ríe). El teatro me llevó a conocer a gente muy buena. Me siento feliz porque todos los fines de semana llenamos el teatro”, señala orgulloso.

Artista. Gustavo Cabaña lleva varios años de trabajo teatral, radial y televisivo en la comedia y la imitación. “Con respeto a mi carrera, creo que me falta mucho todavía, pero estoy satisfecho con todo lo que logré y estoy logrando. Soy autocrítico y pido a la gente también que me critique, que me hagan críticas constructivas”, puntualiza Gustavo.

El humorista agradece a sus grandes maestros del teatro, entre ellos Rafael Rojas Doria, Domingo Coronel, Tony Apuril, Carlitos Vera, Blanca Navarro, Clotilde Cabral, Arnaldo André y Lourdes García. “Son gente con quien estuve en escena y aprendí muchísimo de ellos. Siempre uno va sacando algo de sus maestros. Creo que tengo un poco de todos ellos y les agradezco muchísimo”, dice el actor.

Por último, los humoristas señalan que el público de Las Karashans, disfruta de una dupla divertida y de un elenco bien ensamblado. “Es una unión interesante la de La Comadre y Gustavo Cabaña. Sus seguidores y los míos al final terminan siguiéndose entre sí. Se sorprenden de lo bien que nos llevamos. Pero más allá de eso, la obra tiene un gran elenco que ofrece un gran trabajo”, finaliza Cabaña.