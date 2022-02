Hugo Javier elimina rubros de 18 escuelas y afecta a 2.000 alumnos

El pasado 15 de febrero, apenas una semana antes del inicio de clases, el gobernador de Central, Hugo Javier González, remitió una nota dirigida a directoras de centros de primera infancia y colegios técnicos departamentales, notificando que su administración no podrá seguir transfiriendo recursos para el normal funcionamiento de estos locales.

La medida afecta a rubros administrativos y docentes, por lo que pueden verse afectadas materias técnicas llegando a 2.000 alumnos matriculados en total. Desde la comunidad educativa advierten que estos establecimientos corren el riesgo de cierre.

“Sesenta chicos en primera infancia de Areguá se van a quedar sin escuela porque el centro educativo infantil más lindo que tenemos se quedó sin rubro”, indicaron desde la comunidad escolar.

El gobernador cartista, en una misiva dirigida a las directoras, justificó la decisión al indicar que se debe a un recorte presupuestario aprobado por el Congreso Nacional el año pasado, donde recortaron estos rubros “pese a que estaban previstos en el anteproyecto que habíamos presentado”.

Uno de los sitios afectados es llamativamente el centro de primera infancia Torore, que pertenece a la Gobernación y que había sido inaugurada en su momento por autoridades departamentales.

“Hemos agotado instancias para continuar manteniendo el funcionanmiento del centro, sin embargo, esta realidad (recorte parlamentario) nos imposibilita seguir cumpliendo con cada una”, alega el jefe departamental cartista.

Antecedentes. Hugo Javier fue imputado en noviembre del año pasado junto a otra quincena de personas por lesión de confianza y otros hechos punibles, debido a presuntas irregularidades relacionadas con el uso de los fondos de emergencia por el Covid.

Una denuncia ante el Ministerio Público indica que un segundo perjuicio de su administración alcanza G. 18.000 millones.

Son supuestamente recursos desaparecidos y que no cuentan con documentaciones respaldatorias sobre su uso.

Además, la Contraloría General de la República indica que el dinero mal utilizado en la Gobernación trepa a USD 1 millón.

Con respecto al sector educativo, Hugo Javier ya tuvo numerosas denuncias el año pasado de parte de docentes y familias por la falta de distribución de los kits de alimentos escolares.

Es que luego de más de tres meses del inicio de clases el año pasado, Central seguía sin repartir estos insumos.

Central pide al MEC que se encargue de los rubros docentes que queden afectados a la medida de la Gobernación.

Injustificable. Para Alexandra Bogarín, ex viceministra del MEC y ex secretaria educativa de la Gobernación, la administración actual en Central no puede excusarse en una decisión del Parlamento para dejar sin funcionamiento a “centros tan importantes”. “El centro infantil, por ejemplo, ganó premios internacionales por su iniciativa. El MEC basa su modelo de primera infancia en lo que desarrollan estos sitios”, agrega. Destaca que para Central los colegios técnicos generan estudiantes preparados para el mundo laboral.