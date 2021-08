Hubo quejas por falta de vacunas y hoy anunciarán cómo sigue plan

La queja más reiterada fue por la falta de la Pfizer en distintos sitios. Incluso algunas personas habían ido el miércoles tras el biológico, pero no accedieron a él.

En la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud Pública, un usuario de nombre Guliano Cohene mencionó que el miércoles fue al polideportivo de la Cooperativa Lambaré para aplicarse la segunda dosis de la Pfizer, pero no accedió al biológico.

“Ayer nos fuimos al Polideportivo de Lambaré, nos dijeron que se terminó, que pasemos de vuelta hoy... Y siguen sin vacunas ... #pfizer segunda dosis!”, reclamó desde su cuenta de Twitter.

Como él, varias personas expresaron su malestar por la falta de esta plataforma en otros sitios.

“Ayer se tenía que aplicar mi hermana y no pudo por ‘falta de vacunas’ su calendario jare no sirve”, expresó otro usuario de nombre Felipe Domínguez.

“Igual, no nos pueden dejar sin 2ª dosis porque somos muchísimos que quedamos a la deriva. Ayer fui y no me quisieron aplicar porque no querían abrir el frasco porque necesitaban más gente y me dijeron que fuera hoy, ahora dicen que se suspende”, reclamó otra usuaria de nombre Marian.

El Ministerio de Salud Pública había anunciado en su cuenta de Twitter que solo hasta el miércoles se suministraría dicha plataforma. Pero como se ve en los comentarios, ya ese día se registraba el faltante de dicha vacuna.

Una pregunta reiterada de los usuarios tiene que ver con la administración de la primera dosis para quienes aún no accedieron a ella. El responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctor Héctor Castro, había dicho que ello se reactivaría cuando se cuente con más vacunas.

Otra interrogante de las personas que por diversos motivos no pudieron acceder en fecha a la vacunación es saber cuándo tendrán una nueva oportunidad. Esto también está sujeto a la disponibilidad de más vacunas.

En la conferencia de prensa de hoy, el Ministerio de Salud Pública informará cómo seguirá la actualización de la aplicación de las segundas dosis de AstraZeneca y otras plataformas.

Dentro del informe semanal se sabrá cuántas dosis quedan de la Pfizer y la distribución que se le dará a dicha cantidad al conocer la población objetivo.

Sputnik

La única plataforma que se habilitará en la fecha para su administración en segunda dosis será la Sputnik V.

La vacuna de origen ruso se aplicará en Central, Asunción, Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa y Cordillera. Son varios los vacunatorios que se habilitarán para la fecha. La información está disponible en la web del Ministerio de Salud, en el apartado www.vacunate.gov.py.

Covax

Más de una autoridad de Salud mira al día la página del Mecanismo Covax o al cielo, esperando la llegada de más lotes de las vacunas adquiridas por Paraguay.

Sin embargo, aparte de la bruma causada por los focos de incendios en todo el país, no hay otras señales llamativas. Tampoco desde la web del dicho mecanismo.

Paraguay adquirió de Covax 4.279.800 dosis. De esta cantidad, solo llegaron 304.800. Hace unos días el país recibió 253.400 vacunas de Pfizer, que arribaron a través de dicho mecanismo.

Sin embargo, dicha cantidad correspondía a una donación realizada por el Gobierno de España.

En varias ocasiones diversas autoridades de Salud y de otros estamentos del Estado expresaron su queja por la demora en las entregas. Según comentaron los referentes de Salud Pública, los representantes del mecanismo adujeron que los fabricantes están sobrepasados.