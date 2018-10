Hoy se sabrá la suerte del intendente de Concepción

CONCEPCIÓN

El intendente municipal Alejandro Urbieta está citado por la Justicia para la audiencia de imposición de medidas con relación a la imputación por lesión de confianza y apropiación.

La jueza de Garantías Honorina Acosta le convocó para hoy a la audiencia del 242 sobre el proceso abierto a consecuencia de la denuncia realizada por una ex funcionaria municipal.

La expectativa de pena es de seis meses a cinco años; sin embargo, las medidas impuestas podrían complicar la situación del lord mayor, que soporta 24 días de movilización ciudadana solicitando su renuncia al cargo.

La fiscala Ondina Cabral, de la Unidad 5 del Ministerio Público, imputó al intendente municipal de Concepción por lesión de confianza y apropiación.

Es con relación a una ex funcionaria municipal que radicó denuncia en la Fiscalía porque no pudo utilizar sus aportes de la Caja de Jubilaciones, ya que la Municipalidad le descontó sus aportes, pero no los depositó durante los años 2016, 2017 y 2018.

La otra imputación por desacato judicial de parte del fiscal Carlomagno Alvarenga se dio el miércoles de la semana pasada. La jueza María Petrona de Giaccomi le convocó para las 10.30 horas de este jueves para otorgarle las medidas.

MOVILIZACIÓN. Ayer se cumplieron 14 noches de movilización ciudadana que exige su salida. Seis de los doce concejales ya le pidieron su renuncia. Los manifestantes exigen a los diputados Emilio Pavón, Andrés Rojas (PLRA) y Luis Urbieta (ANR) que reclamen su renuncia y planteen este miércoles el pedido de intervención en Diputados.