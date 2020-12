Hoy elegirán a la señora más bella

En la noche participan 14 mujeres, quienes buscan la corona para representar al Paraguay en el Señora Mundo 2021, a realizarse en Sri Lanka. La producción del evento es de MGM Producciones SRL.

La competencia busca resaltar la belleza, más allá de los años, según destaca el productor Gabriel Román, quien agrega que se trata de “dar una oportunidad a todas las mujeres del país, sin distinción de edad ni estado civil, ni el hecho de que sean madres, para que puedan cumplir sus sueños y sus metas, ese es el espíritu principal del certamen”, compartió. Además destacó que desde la organización buscaron a mujeres empoderadas que puedan ser ejemplo para otras mujeres paraguayas. “Queremos mostrar que madres, empresarias y amas de casa pueden ser reinas de belleza”, subrayó.

EN PANDEMIA. Rodrigo Román comparte que la organización fue bastante complicada con las medidas por la pandemia, tuvieron que realizar varios cambios empezando por aplazar la fecha de realización marcada inicialmente para mayo.

En cuanto a la preselección, la realizaron a través de un cásting online, donde el factor determinante fue la voluntad de las candidatas para romper estereotipos, señaló.

LAS CANDIDATAS. Participan esta noche por la corona: Blanca Cristaldo (39), licenciada en Administración de Negocios; Nélida Guppi (43), licenciada en Márketing; Cynthia Vera (41), licenciada en Educación; Eliana González (38), odontóloga; Rosmary Dioverti (39), licenciada en Administración. Además de Ninfa Barreto (48), docente; Luz Martínez (53), contadora; Claudia Sotelo (37), empresaria; Nohelia Benítez (35), nutricionista. Y, finalmente, Doda Bogado (32), nutricionista; Gabriela Mallorquín (41), abogada; Laura Espínola (37), abogada; Luz Fernández (36), veterinaria, y Liz Cazal (39), profesora de Educación Física.

EL JURADO. Integran la mesa del jurado Laura Martino, empresaria, conductora de TV y ex modelo; Yohana Benítez, abogada, ex Miss Paraguay 2010; César Fretes, licenciado en Márketing y propietario del Instituto de Inglés One 2 One. También Hugo Negro Vázquez, arquitecto y diseñador de modas de la marca Caburé; Yoel Toyo, diseñador de modas venezolano, y Matty López, asesora de imagen y empresaria.