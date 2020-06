Hospital Regional de CDE registra un aumento de pacientes en urgencias

“Evidentemente que con la fase 3 hemos subido. Hemos tenido un aumento del número de consultas. Hemos habilitado esas consultas que quedaron pendientes, especialidades como cardiología, neumología, con número de diez consultas”, explicó el médico Federico Schrodel, director del centro médico.

Refirió que casi todos los consultorios ya están habilitados, pero con una disminución de pacientes. “Debemos tener en cuenta que este es un hospital de referencia de todas las enfermedades crónicas transmisibles. Es un gran problema para las personas que padecen de hipertensión y de diabetes, que necesitan recibir su tratamiento”.

Se dieron complicaciones de personas que no han acudido, dando cumplimiento a la recomendación general de no acudir a los hospitales, “porque veíamos otro panorama de esta enfermedad (Covid-19). En marzo se veía un panorama catastrófico, eso fue cambiando, los números también, y esta semana está en marcha la fase 3. Comentó que se tienen cuadros respiratorios, pero no en la misma cantidad registrada en años anteriores.

Informó que se reactivaron las cirugías programadas, en el número de 2 por día, que quedaron postergadas por mucho tiempo. Dijo que actualmente en general, en el hospital se realizan en promedio 8 a 10 cirugías diarias de urgencia. Lamentó el hecho de que volvieron los accidentes de tránsito. “Hemos tenido un aumento de accidentes de tránsito, de motocicletas, heridas por arma blanca, de arma de fuego. Tenemos 10 camas de cuidados intensivos donde tenemos aproximadamente 4 a 5 pedidos de enfermedades no respiratorias, es decir de infarto agudo del miocardio, de hemorragias cerebrales, es decir de enfermedades polivalentes, las que siguen abundando en nuestro hospital”.

Sigue el servicio de quimioterapia con pacientes que acuden al Pabellón Oncológico del hospital recientemente en funcionamiento. “Se están realizando todos estos días, estamos muy contentos con esta nueva posibilidad que se les está dando a los altoparanaense de no viajar más a la capital”. El profesional destacó que en esta área del hospital ya se concretaron dos importantes cirugías de pacientes con cáncer. “Son cirugías oncológicas muy grandes, que para nosotros fue toda una satisfacción”.

En otro momento instó a la comunidad a cuidarse, que la circulación del nuevo coronavirus no terminó, sigue. “Llamamos otra vez a la concienciación de la gente, que en esta fase 3 inteligente, seguimos en una pandemia. Pedimos 3 cosas nada más, que es el lavado continuo de las manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social”. Insistió en que es cuestión de ver los números de otros países, que calificó de escalofriantes. “Vemos la situación de Brasil, Ecuador, Perú, mismo Argentina, con más de mil infectados por día, entonces realmente entre Paraguay y Uruguay se tiene no un aplanamiento de la curva, sino un aumento lento de la curva”, añadió.