Hospital Geriátrico del IPS suma casos de altas “vivas” por Covid

Al principio de la pandemia, el panorama era desolador con relación a los grupos de riesgo, en especial, las personas de la tercera edad. Los fallecimientos a causa del coronavirus (Covid-19), durante el pico, alcanzaron estimativamente un promedio de tres a cinco casos al día en el Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social (IPS).

Actualmente, los casos fatales están siendo desplazados por el incremento de las altas “vivas”, destacó la directora Lourdes Giménez. Esta semana nueve pacientes en un solo día tuvieron el alta hospitalaria tras superar al coronavirus. La cifra aumenta cada día. Un adulto mayor de 92 es uno de los casos más emblemáticos del Hospital Geriátrico, que superó la enfermedad. “No tenemos fallecidos; al contrario, tenemos altas vivas. Gente que superaron el Covid. No todo es tan lúgubre. Los adultos mayores están saliendo, se ven resultados con las altas. Soy muy optimista, todos nuestros esfuerzos se compensan con las altas vivas”, subrayó. El Hospital Geriátrico Prof. Dr. Gerardo Buongermini tuvo que reconvertirse en un centro de contingencia de Covid-19. El hospital dispone de un área de internados con 62 camas y nueve camas de terapia con nueve respiradores, en la sala de cuidados intermedios se dispone de ocho camas con cinco respiradores. “Los tres restantes utilizan una máscara de alto flujo. Es una máscara a modo de no invadir las vías aéreas respiratorias”. Las camas están al tope. Un paciente obtiene el alta hospitalaria, e inmediatamente otro asegurado ocupa la cama de internación. Hay una lista de espera para las derivaciones desde el Hospital Central, Ingavi y las periféricas. TERAPIA Los médicos tratan de no hacer intervenciones masivas en los adultos mayores. La contención emocional es otro de los ejes del tratamiento del adulto mayor. El Geriátrico dispone de un equipo multidisciplinario. “Un abuelo, previamente a su internación bien nutrido, tiene un mejor pronóstico, que los que ya no se alimentan”. Los antecedentes son claves. “Un evento adverso desencadena otra serie de acontecimientos, como una cascada. Ante un cuadro respiratorio, todo se despierta, la diabetes, los dolores agudos, la osteoporosis, todas las afecciones geriátricas. El paciente geriátrico tiene una patología de base sí o sí, o si no era conocido, se despierta. Tenemos adultos mayores muy frágiles y otros más resistentes. Todo depende del modo de vida previo. Eres el adulto mayor que fuiste de joven. Si fuiste deportista y con buena alimentación, eso se extiende a la tercera edad”. No siempre un paciente con Covid requiere internación. Los signos de alarma son fiebre, pero principalmente la respiración, que desencadena en dificultad respiratoria. En este caso, inmediatamente se debe acudir al centro asistencial.



