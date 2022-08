Hinchas son condenados a 9 años por crimen en pelea de barras

Los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Wilfrido Peralta los declararon culpables por homicidio doloso en grado de tentativa, perturbación de la paz pública y violación de la Ley de Armas. En el caso no se identificó al autor del crimen, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

Nota relacionada: Un fallecido tras enfrentamiento entre hinchas de Cerro Porteño y Olimpia

El juez Carlos Hermosilla ordenó que se haga el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva de las personas, informó NPY.

La Policía Nacional tuvo que ingresar en la sala donde se realizaba el juicio oral, luego de que los condenados se alteraran al escuchar la condena. Uno de ellos dijo que tiene amenazas de muerte.

https://twitter.com/npyoficial/status/1554912283377242114 "Estoy muy conforme porque siempre creí en el fiscal. Ahora recién tengo paz", dijo Juana Carmona, madre del joven asesinado en la SND en el 2019.



Los cinco implicados en el caso fueron condenados a 9 años de prisión.#TurnoTarde #NPY pic.twitter.com/aS62xggbFR — NPY Oficial (@npyoficial) August 3, 2022

Juana Carmona, madre del joven asesinado, entre lágrimas dijo que está conforme con la decisión del Tribunal de Sentencia y manifestó que "le da lástima las madres" que no se "unieron a ella en su momento y así descubrir más cosas".

"Me da mucha lástima porque yo soy mamá, se me parte el alma, pero mi hijo ya no está, me da mucha tristeza las madres, pero mi hijo ya no respira, sus hijos por lo menos pueden salir en 9 años, me pone muy mal, pero cumplí con mi hijo, recién ahora siento paz", expresó.

Lea más: Fiscalía pide entre 9 y 10 años de cárcel por caso de muerte de hincha en la SND

Denis Saúl Carmona sufrió un shock hipovolémico a raíz de las heridas que le dejó una bala con orificio de entrada en la axila y que afectó a ambos pulmones.

Su deceso se produjo tras una batalla campal con arma de fuego en la final del torneo de futsal FIFA entre Cerro Porteño y Olimpia, que se disputó el 30 de agosto de 2019 y que derivó en su momento en la detención de 157 hinchas de ambos clubes.