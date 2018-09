Hermana de Hugo Velázquez obtuvo ascenso en la ANDE

Sobre el nuevo ascenso, Velázquez admitió que se trata de un cargo de confianza, pero que tiene 31 años de antigüedad en la ANDE y que siempre separó lo profesional de la político. Añadió que no tuvo un incremento en su salario. Según la planilla oficial, su remuneración total alcanza G. 17,2 millones.

“Yo soy funcionaria de carrera, con 31 años de antigüedad. Estoy en el sector correspondiente, estuve por más de 20 años dentro del área de Presidencia porque la Oficina de Comunicaciones Institucionales depende de la Presidencia. En ese contexto he ascendido, este es un cargo de confianza. Por los años de trayectoria que tengo en este lugar es que me designan. Este es un ascenso dentro del mismo ámbito. No me sacan de un sector para llevarme a otro, dentro de mi ámbito natural es que estoy ascendiendo. No hay ninguna modificación salarial en estos momentos”, explicó.

Los trabajadores de la ANDE denunciaron a ÚH que la promoción de Velázquez solo es una de las movidas que se están haciendo en la empresa pública con el nuevo Gobierno y señalaron que las viejas prácticas no han cambiado a la hora de repartir cargos.

NUEVAS GERENCIAS. Por otro lado, se confirmaron los nuevos gerentes de los diferentes departamentos en la ANDE.

Para la Gerencia Técnica fue designado Fabián Cáceres; en la Gerencia de Planificación se escogió a la Ubaldo Fernández; y a la Gerencia Comercial fue Luis Torres. El nuevo director de Distribución es Andrés Ramírez mientras que Félix Sosa continúa en la Dirección de Gestión Regional.