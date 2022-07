HC ofrece USD 50.000 por voto, señala Celeste Amarilla

La diputada liberal dijo que por supuesto que no tenía pruebas para demostrar lo que estaba afirmando, pero que es una realidad que manejan en la Cámara.

Respecto a las negociaciones que se realizan para lograr los votos de los liberales que no están apoyando el pedido de juicio político, dijo que ella no forma parte de eso y que los votos que faltaban seguían siendo los mismos.

“Yo no estoy en esas negociaciones, yo no estoy en esa mierda, no sé ni me interesa, porque no quiero ni saber quién negocia, porque estamos con un libelo absolutamente legítimo, y esa señora (por Sandra Quiñónez) tiene que irse, quiera o no Bachi Núñez, quiera o no Cartes”, expresó.

Dijo que la actual fiscala general sigue acumulando argumentos para que sea destituida de su cargo. Destacó que esta es la primera vez que por lo menos pueden leer el libelo acusatorio.