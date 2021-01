“Hay transmisibilidad impresionante del virus. Nos preocupa lo que pasa aquí”

–¿Preocupa la situación actual de Paraguay?

–La verdad que sí. Es una preocupación porque estamos teniendo alrededor de 1.000 casos diarios, no bajamos de 800 casos y un promedio de 15 fallecimientos al día. Y estamos viendo cómo todavía no hemos tenido el impacto de las fiestas de fin de año, del relajamiento de las primeras semanas de verano. Mucha gente hemos visto, como en algunos centros turísticos de algunas ciudades que atraen mucha gente joven para el verano. Ahí, se ha dado un relajamiento total, en los balnearios, hay mucha gente viajando a Brasil, también al sur de Estados Unidos. Hay una transmisibilidad impresionante. Entonces sí estamos preocupados. Miremos los servicios de salud, por el jueves , tuvieron uno de los niveles de internación más altos hasta ahora.

–¿Qué escenario se presenta con la aparición de la nueva cepa?

–Frente a este nuevo escenario y con la aparición de las variantes del virus que pareciera tener mayor transmisibilidad y que ya está prácticamente en todos los países de la región. Una aceleración de la pandemia. Por eso creemos que debemos adherirnos de una manera mucho más estricta a las medidas de distanciamiento, uso adecuado de mascarilla, lavado de manos, mantenernos en casa, salir solo para lo esencial, quedarnos en casa si tenemos síntomas, ir al médico si tenemos síntomas o comunicarnos al 154, eso es lo que nos va a salvar. Seguimos siendo cada uno de nosotros la vacuna contra el Covid. Hay que insistir mucho porque si esto se dispara en las próximas semanas a los niveles que muestran algunas proyecciones, el sistema no resistirá y vamos a ver cuadros muy tristes.

–¿Ese cuadro al que se refiere sería básicamente elegir quién vive y quién muere?

–Yo no quisiera llegar a una situación de esas, pero la situación puede volverse sumamente difícil. Así que las decisiones que hoy se tomen, tanto por las autoridades como por cada uno de los ciudadanos, van a ser claves para cambiar ese escenario que estamos viendo como muy probable a corto plazo.

–¿Estamos entrando en lo más fuerte de la pandemia en el país?

–Yo creo que estamos en una meseta muy alta y muy larga. Tuvimos una pequeña desaceleración hace seis semanas. Pero desde ese momento para acá, tenemos una meseta muy alta y muy larga. Entonces no sabría, no me gusta hacer proyecciones pesimistas, pero el escenario no se ve muy positivo para las próximas semanas.

–¿Cuántos países ya están vacunando en las Américas?

–Hasta el 11 de enero en las Américas se estaba vacunando en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Chile y Argentina. De los 38 países que componen la región de las Américas solo se están vacunando en estos cinco. Es posible que la otra semana comiencen, según mi información, Panamá y Perú estaban recibiendo algunas vacunas.

–¿Cuántas personas se estima que se han vacunado en el mundo?

–Realmente en el mundo se ha vacunado, según los últimos datos que tenemos, alrededor de 25 millones de personas a nivel mundial. Los países que ya han superado los 10 millones de vacunados son China y Estados Unidos. De ahí les siguen otros que han superado los dos millones, como Israel y el Reino Unido. Y ahí tenemos también Rusia, que creo que ya ha superado también el millón y medio de vacunados. Luego vienen Italia, Alemania, España y Canadá que andan por medio millón, trescientos mil. Muy poco realmente lo que se ha vacunado. Francia supera los 100.000, México está llegando a los 100.000 también, Arabia Saudita superó ya los 100.000, 110.000 también. Así es que el porcentaje no llega ni al 1% de la población del mundo que ha sido vacunada.

–¿Todas las vacunas que se están aplicando son de dos dosis?

–Todas son de dos dosis. Hasta ahora, las vacunas que se están aplicando son de dos dosis. Por el mecanismo Covax ya se firmó una carta de entendimiento con la firma Johnson & Johnson para la vacuna. Esa es la única que en estos momentos está proyectada para que sea de una sola dosis.

–¿Las segundas dosis cuándo se aplicarían?

–Algunos países que hicieron la aplicación de la primera dosis, ya comenzaron con la aplicación de la segunda como el caso de EEUU.

–¿Cómo está la producción de vacunas?

–La producción de vacunas es mucho menos acelerada en cantidad de lo que en algún momento se consideró. Los problemas que se están teniendo son de producción y transporte, tema del mantenimiento de la cadena de frío, hay varios factores que eventualmente tienen que ver con la demanda y la cantidad de vacuna que se está ofertando es todavía muy limitada con relación a las necesidades.

–¿Qué cantidad de vacunas tienen aseguradas hasta el momento por el mecanismo Covax?

–Hasta ahora sobre la mesa tenemos casi 3.000 millones de dosis de vacuna en diferentes etapas en proceso de negociación, de firmas de acuerdo, de compras anticipadas, es un proceso muy dinámico.

–¿El uso de las vacunas está siendo optativo u obligatorio en diversos países?

–En general, una recomendación nuestra es que sea una vacuna que no tenga carácter obligatorio. Que sea voluntaria, basada en la ciencia y el conocimiento. La verdad que no recomendamos que sea de uso obligatorio la vacuna. Nuestra posición es que hay que fomentar la conciencia, facilitar el acceso de las personas para que reconozcan el beneficio para su salud, la vida y la economía y que confíen que estamos siendo sumamente rigurosos para que esta vacuna sea segura y eficaz.