Marcelo Philipp, técnico de River Plate, analizó la caída de su equipo ante Olimpia (0-1). “Tenemos que mejorar la definición”, expresó.

“Olimpia es un equipo muy superior a nosotros, a pesar de eso lo arrinconamos, solo que no pudimos definir”, comentó el argentino ayer, en comunicación con la 1080 AM. “No estamos preocupados. No nos gusta perder partidos, pero confiamos en nuestro plantel y sabemos que saldremos adelante”, agregó. Asimismo, dijo que vio la repetición del gol de Roque Santa Cruz y aseguró que estaba un paso adelantado. “Pero no me quedo con eso”, señaló.