Hagamos evalúa el escenario

Patrick Kemper, como titular de Hagamos, refirió que el diputado Carlos Rejala cuenta con el respaldo para su campaña presidencial.

“En particular, no se trata aún de apoyar o no a alguien. Se trata de evaluar quiénes son los que están y qué quieren hacer”, consideró Apuril.

“La mayoría está con un proyecto electoral, es decir, vamos a ganarle a este que es el malo. La mayoría de los que veo son de enumerar los defectos del otro para imponer un proyecto electoral”, dijo.

“Y quizá le guste eso a la gente porque genera ráting y hay cosas que contar, pero lastimosamente no genera cambios”, alegó.

“Los cambios se generan con planes que vayan a resolver cuánto falta y cuánto cuesta, y cómo hacer para solucionar eso”, indicó.