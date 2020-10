Hacienda: Con el desafío de contener el déficit y la deuda, asume Llamosas

El Poder Ejecutivo, por Decreto N° 4268, oficializó ayer la designación de Óscar Llamosas Díaz como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Benigno López, quien espera su nombramiento en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como vicepresidente de Sectores y Conocimiento.

Llamosas, quien hasta este miércoles se desempeñaba como viceministro de Administración Financiera, asume como jefe del Equipo Económico en medio de una difícil coyuntura por la crisis generada por la pandemia y la necesidad de ir conteniendo los sucesivos déficits y el elevado endeudamiento. Además, tiene como objetivos a corto plazo la implementación efectiva del plan de reactivación para lograr un repunte de la actividad local, la sanción de un Presupuesto Público 2021 equilibrado y la racionalización del gasto en un año de elecciones municipales. En ese sentido, el secretario de Estado hizo una pausa en sus labores ayer y dialogó con los medios escritos sobre su visión y los desafíos que afrontará como nuevo titular de la cartera fiscal. Recordó que el Gobierno tuvo que sobrepasar el límite del déficit por segundo año consecutivo en el 2020 para atenuar los efectos de la pandemia, tras un 2019 recesivo y de estancamiento. Esto, prosiguió, motivó que el nivel de la deuda también salte del 22,7% al 31,1% del PIB para financiar los programas de contención y recuperación. Subrayó que el escenario económico es aún muy incierto para hablar de un retorno del déficit al 1,5% entre 2021 y 2022, ya que eso podría significar menos fondos para una eventual segunda ola de la pandemia o para las obras públicas, que son el motor más importante dentro del plan de reactivación. Dio su respaldo a las proyecciones lanzadas hace unos días por la cartera, en las que se habla de una vuelta a la regla fiscal recién en el 2024; es decir, ya durante el siguiente gobierno. Las estimaciones oficiales indican que este año se cerraría con un saldo rojo del 7,2%; en 2021 con el 4%; 2022 con el 2,8%; 2023 con el 2,1%; y finalmente el 2024 con el 1,5%. TOPE. Con respecto a la deuda, el ministro de Hacienda recalcó que ante la falta de espacio y el bajo nivel actual del pasivo con relación al PIB, seguirá siendo la principal vía de financiamiento de la inversión, ya sea mediante bonos, créditos u otros mecanismos. Dijo no estar preocupado por el nivel del pasivo, ya que es el más bajo de la región, aunque insistió en la idea de poner un tope máximo al endeudamiento para que, junto con el plan de convergencia del déficit, se pueda volver a la senda de la sostenibilidad. Este techo se incorporaría a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF 2.0). No quiso estimar en cuánto porque eso sigue en discusión, pero recordó que estudios indicaban que podría estar entre el 40 y el 50%. En ese contexto, adelantó que la prioridad de su administración será mejorar el gasto público. Enfatizó que con un mejor manejo del Presupuesto Público y con las nuevas reformas (compras públicas, LRF 2.0, servicio civil) se puede lograr un ahorro importante para alivianar la carga al Fisco y desacelerar el ritmo de la deuda. REEMPLAZANTE. El ministro adelantó también ayer que propondrá al Ejecutivo que asuma como nuevo viceministro de Administración Financiera Marco Elizeche, quien hasta el momento se desempeña como director del Tesoro. No cambiará a los actuales viceministros.



Celebran decisión del Ejecutivo

Ex autoridades públicas celebraron la decisión del Ejecutivo de nombrar como nuevo ministro de Hacienda a Óscar Llamosas.

“Fue compañero y estoy contento por él porque me parece que es un regalo para una persona que realmente hizo mucho en el Ministerio de Hacienda. Viene de muy abajo y conozco su trayectoria. Es la persona que mejor conoce el presupuesto”, expresó el ex viceministro de Economía y ex titular del BNF, Daniel Correa.

El ex titular del Fisco, Manuel Ferreira, valoró el desempeño de Llamosas como subsecretario. Dijo que desde esa posición supo dialogar para contener el gasto y crear espacios fiscales.

A su turno, el ex presidente del BCP Carlos Fernández celebró la designación de alguien de la casa. Dijo que tendrá el desafío de consolidar la situación fiscal.



Currículum

Óscar Llamosas Díaz es economista, egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Cuenta con una maestría en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), con énfasis en Políticas Económicas y Sociales. Además, realizó varios posgrados en Finanzas Públicas y Programación Financiera, entre otros.

Cuenta con más de 20 años de carrera en Hacienda. Fue viceministro de Administración Financiera por más de tres años y anteriormente fue director del Tesoro y jefe de Coyuntura Macrofiscal, entre otros.