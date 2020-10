Hace una década, paciente resiste los embates del cáncer de mamas

Madre de una mujer de 25 años y un hombre de 31 años, dice que sus hijos son el motor que la impulsan a seguir luchando por su vida. Aida ya tiene tratamiento con morfina. “Ya no puedo más”, dice al referir que hace 6 años vive con quimioterapia.

En el año 2015 pensó que logró erradicar al cáncer de su cuerpo, pero los nódulos volvieron a aparecer en la misma mama, y la enfermedad se esparció a otros órganos: Los huesos, la piel y el cerebro.

Un eterno círculo. Abril del 2010, fue el año que marcó la vida de Aida Pereira, por representar el génesis de un tramo eterno de quimioterapias y radioterapias para intentar combatir al cáncer.

“Es una lucha constante, yo le insto a las mujeres, y a los hombres también, a que se controlen”. Al principio, al sentir los nódulos se resignó a aceptar la enfermedad, pero tuvo que armarse de valor para iniciar el tratamiento por su familia.

“Cuatro años estuve libre del cáncer. Pensé que le vencí, pero al cumplir cinco volvió otra vez en la misma mama. Después, terminé mi tratamiento en la mama, me hizo metástasis en la clavícula”, relata con la voz resignada al otro lado del teléfono.

Con el nuevo diagnóstico todo empezaba de nuevo, quimioterapias y radioterapias en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Hoy, cada 15 días acude devotamente a la sesión de quimioterapia para tratar el cáncer de piel que le diagnosticaron hace un año. “Mi quimioterapia es cada jueves (cada 15 días) hasta que mi cuerpo aguante”.

RECLAMO. “Ahora es una etapa muy difícil. El IPS es lo máximo pero a la vez tiene muchas falencias, si no tenés recursos no sé qué va a pasar de vos. Las polladas no cubren los medicamentos. Son súper costosos los medicamentos que me estoy aplicando”.

En una oportunidad, ella hizo el amparo judicial para acceder a un medicamento que no figura en el vademécum del IPS, el cual 6 meses después salió favorable, pero el cáncer ya hizo metástasis en otras partes del cuerpo.

La asegurada le pide al IPS una muerte digna, es decir, el acceso a la morfina, un fármaco que no había en stock hace dos meses.

El Instituto Nacional del Cáncer (Incán) registró 560 casos de cáncer mamario en el 2019 y 65 fallecidos. Hasta agosto del 2020, hay 358 nuevos casos.