Habilitan obras en Tres Bocas, pero tareas de terminación continuarán

A su vez, el titular de la cartera de Estado, ingeniero Rodolfo Segovia, indicó en un mensaje de texto que ayer culminaban las obras en la zona, aunque no detalló los trabajos como Recalde.

En efecto, el coordinador de proyectos del MOPC recordó que el lunes vencía el último plazo vigente para la finalización de las tareas, pero el viernes pasado la empresa responsable de las obras, Tecnoedil S.A., había solicitado un día más de plazo porque no pudo trabajar una jornada debido a la lluvia. “El plazo ampliado originalmente era hasta el 16 de marzo, después solicitaron once días por lluvias, hasta el 27 de marzo. En ese periodo tuvieron un día de lluvia en el que no pudieron trabajar de vuelta, y han solicitado ese día. Hoy (por ayer) oficialmente es el último día de entrega de la obra. Tienen todo el día para terminar la obra”, declaró el ingeniero Recalde.

Al mismo tiempo, el funcionario relató que las obras están en etapa de terminaciones, enfocadas en cuestiones de pintura, adecuaciones de detalles, pruebas lumínicas. “El viernes estuvo visitando la obra el ministro Rodolfo Segovia. Él dio instrucciones para que se habiliten las colectoras y el túnel, bajo condición que estén demarcadas todas las señales horizontales y verticales que garanticen la seguridad de los usuarios, y la contratista se comprometió a culminar esos trabajos”, afirmó Recalde.

Igualmente, el profesional de Obras Públicas indicó que aún no se pagó toda la obra. “Queda un mes pendiente y luego se hace un certificado final antes de la recepción provisoria”, aseveró.

El proyecto requirió una inversión de USD 24 millones, con financiación de Taiwán, y pretende mejorar el tránsito de 45.000 vehículos que circulan a diario por la zona. El plan vial implica una rotonda y 1.000 metros de extensión, de los cuales 600 metros corresponden a un túnel.



24

millones de dólares es el aporte de Taiwán para las obras ejecutadas en la zona conocida como Tres Bocas.